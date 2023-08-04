Bị bắt quả tang khi đang ngoại tình trong khách sạn, tôi van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi'

Tâm sự 04/08/2023 04:10

Chúng tôi đều sốc trước thông tin này. Đặc biệt là chồng tôi, kể từ khi biết mình không thể có con, anh mất ăn mất ngủ, có lúc còn nói tôi đi tìm người đàn ông khác.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào. Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rồi. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có con.

Chồng tôi là huấn luyện viên thể hình. Bình thường anh rất khỏe, chẳng bao giờ có chuyện ốm vặt. Vì thế nên khi kết hôn, chúng tôi chẳng đi khám sức khỏe hay kiểm tra khả năng sinh sản của mình.

Cưới nhau được một năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu tôi tưởng lỗi là do mình nên đã đi khám. Khi biết mình không có vấn đề gì, tôi vẫn uống đủ mọi loại thuốc bổ. Sang đến năm thứ 2, tôi thuyết phục chồng đi khám, biết đâu nguyên nhân lại xuất phát từ anh.

Bị bắt quả tang khi đang ngoại tình trong khách sạn, tôi van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi chồng tôi đi khám thật, kết quả, anh bị vô sinh mọi người ạ. Bác sĩ nói chồng tôi không có tinh trùng, việc có con gần như là không thể. Chúng tôi đều sốc trước thông tin này. Đặc biệt là chồng tôi, kể từ khi biết mình không thể có con, anh mất ăn mất ngủ, có lúc còn nói tôi đi tìm người đàn ông khác.

Trước đây tôi không hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng rồi nhìn mọi người có con bồng bế, tôi lại thấy chạnh lòng. Ở công ty, trưởng phòng luôn quan tâm đặc biệt đến tôi. Anh thường xuyên hỏi han, quan tâm, dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm. Chúng tôi quen nhau được 2 tháng rồi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện qua mắt chồng, cho tới hôm qua, khi tôi từ nhà sếp về thì thấy chồng phóng xe đi qua. Linh tính chẳng lành, tối qua ăn cơm xong, tôi chủ động nói chuyện với chồng.

Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: "Em cứ tiếp tục đi". Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Thế rồi chồng tôi bảo, anh không thể có con, vì vậy nên tôi có thể ra ngoài kiếm một đứa cho vui cửa vui nhà. Nghe chồng nói, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi nên chấm dứt ngay chuyện này hay làm giống ý chồng, sinh một đứa con rồi làm lại từ đầu với anh.

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