Đúng 9h sáng nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp phú quý vượng phát, lên đời đổi vận, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 08:00

Theo tử vi ngày mới 26/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi sau có nhiều lợi thế về mặt tài chính, vận đào hoa nở rộ, may mắn không ai bằng.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 26/10/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 9h sáng nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp phú quý vượng phát, lên đời đổi vận, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đúng 26/10, người tuổi Mùi sẽ mở ra đỉnh cao sự nghiệp. Trong công việc, bản mệnh sẽ có những cơ hội quan trọng để thể hiện tài năng của mình. Với kỹ năng lãnh đạo và thực thi tốt, bản mệnh sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo ghi nhận và có thể cất nhắc thăng chức. Những nỗ lực của bản mệnh chắc chắn sẽ được chuyển hoá thành trái ngọt.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi có nhiều lợi thế về mặt tài chính. Bản mệnh có sự nhạy bén bẩm sinh trong đầu tư tài chính, hãy nắm bắt cơ hội này. Thông qua việc đầu tư và lập kế hoạch tài chính hợp lý, tài sản của bản mệnh cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Tất nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn trọng để tránh rủi ro nhưng cũng cần sự dũng cảm để tạo nên bước đột phá.

Đúng 9h sáng nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp phú quý vượng phát, lên đời đổi vận, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều niềm vui trong tình yêu.  

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn chịu nhiều áp lực, có nhiều khó khăn không thể giải quyết. 

Tình cảm: Tình cảm có nhiều niềm vui mới, bạn ở bên cạnh người thân yêu và chia sẻ nhiều tin vui tích cực. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, tư duy tốt mang đến nhiều tài chính bất ngờ.

Sức khoẻ: Dưỡng thương cơ thể, có thời gian làm việc rõ ràng.

Đúng 9h sáng nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp phú quý vượng phát, lên đời đổi vận, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng ngày 31/10/2023, 3 con giáp sau làm việc gì cũng thành công, tích cực kiếm tiền, cuộc sống trong tương lai sẽ không phải lo lắng.

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