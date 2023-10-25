Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch: 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, gia đạo yên ổn, không lúc nào cô đơn

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Nhưng vận trình tình cảm lại đi xuống. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dám nghĩ dám làm, có bản lĩnh lớn không phải ai cũng có được. Trong công việc, bản mệnh là người thông minh, nhanh nhạy, có khả năng nhìn xa trông rộng. Khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, người tuổi Dần có quý nhân phù trợ, đường tài lộc rộng mở, thành công nắm chắc trong tay. Con giáp này có thể đón nhận các cơ hội đầu tư, làm ăn có lợi nhuận hoặc có thêm công việc tay trái giúp gia tăng thu nhập.

Không chỉ sự nghiệp hanh thông mà tình duyên của người tuổi Dần cũng rực rỡ. Người độc thân hay có cặp có đôi đều trải qua quãng thời gian thoải mái, vui vẻ, không có nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ cuối tháng 10/2023 Dương lịch, người tuổi Sửu rất giỏi trong lĩnh vực đào tạo.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang cố gắng làm việc, tạo ra nhiều cơ hội tốt cho bản thân trong tương lai.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn không thích được chăm sóc, bạn muốn bản thân chủ động thể hiện chính mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang giữ tài sản lớn, nên gìn giữ cẩn thận .

Sức khoẻ: Thói quen hằng ngày cần thay đổi, cẩn thận các món hàn nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.