5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 14:05

5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp sau dần có những chuyển biến tốt hơn thời gian trước, cơ hội may mắn đến dồn dập.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 5 ngày cuối tháng 10, tuổi Mùi nên tập trung cao độ và cẩn trọng, tỉ mỉ tại nơi làm việc. Có thể một vài đồng nghiệp xấu tính sẽ tận dụng sơ hở để gây khó dễ cho công việc của bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia sẽ dần ổn định sau những mâu thuẫn nhỏ. Dù đó là kết quả chưa thực sự rực rỡ như mong muốn nhưng đủ chỉ ra rằng tuổi Mùi đang đi đúng hướng, hãy tiếp tục phát huy.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh nên lùi các việc này sang thời điểm khác thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có nhiều tính cách đặc biệt tốt, luôn hòa đồng, vui vẻ. Tuổi Mão chính là con giáp cũng là những người nhân hậu lại luôn biết sống trước sau cầu hòa không ganh đua đố kỵ ghen ghét. Phần lớn những người tuổi Mão thường chu đáo, họ có những suy nghĩ tận tâm, thấu đáo về công việc và cuộc sống. Tuổi Mão luôn sống tích cực và ham học hỏi, ít khi phàn nàn, than vãn và không ngừng hoàn thiện bản thân nên họ sớm có cuộc sống viên mãn hơn người.

Đặc biệt, 5 ngày cuối tháng 10, những người tuổi Mão chính tính cách của họ đã giúp họ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người giỏi. Với sự cầu thị của mình, bên cạnh người tuổi Mão từ lúc còn trẻ đến khi về già, vẫn luôn là người bạn tốt và giỏi và cố cuộc sống viên mãn bên con cháu của mình. Tử vi cho biết trong khoảng thời gian 2 năm tới chính là khoảng thời gian để người tuổi Mão bứt phá cuộc sống sẽ vô cùng thành công trong tương lai.

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi 5 ngày cuối tháng 10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thích nghe góp ý, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, hoàn thành các mục tiêu công việc được bàn giao.  

Công việc: Người tuổi Dần trong công danh bạn biết bản thân nổi trội lĩnh vực nào, luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu đặt ra. 

Tình cảm: Bạn thích tình cảm trong sáng, cả hai có nhiều ước hẹn cùng nhau.    

Tài lộc: Tài lộc đến với bạn bất ngờ, luôn có thói quen chi tiêu hợp lí.

Sức khoẻ: Chú ý khẩu phần ăn hằng ngày, hạn chế các công việc.

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Theo tử vi cuối ngày 25/10, 3 con giáp sau được dự báo có nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng.

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