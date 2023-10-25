Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp khuyên rằng thứ Tư ngày 25/10/2023 hôm nay, tuổi Dần đừng ngại học hỏi, với những sai lầm hay vấp ngã hiện tại thì không có gì đáng hổ thẹn cả. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bù đắp vào lỗ hổng kiến thức của mình.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa ở cửa phòng và cửa sổ phòng mình. Bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua những vết thương lòng. Hoặc có thể bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều nên cứ găm sâu nỗi buồn, do đó hãy tìm tới mối quan tâm khác để chuyển hướng sự tập trung của mình vào đó.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được mô tả là kiên định và đáng tin cậy. Bản mạnh luôn giữ lời hứa của mình và có thể là người để người khác dựa vào trong mọi tình huống.

Con giáp tuổi Tuất có tư duy thực tế và luôn cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Bản mệnh tránh các tình huống mạo hiểm và luôn có kế hoạch rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ dự án nào.

Nếu muốn biết được suy nghĩ của người tuổi Tuất thì rất khó. Bản mệnh trầm tính, thâm trầm và hiếm khi chia sẻ với ai điều gì. Người tuổi này sống khép kín và chỉ chia sẻ những điều cần thiết với những người thật sự thân thiết.

Đúng 25/10, người tuổi Tuất được dự báo có nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng. Người làm công ăn lương có thể có thêm dự án giúp gia tăng thu nhập. Nhờ sự nỗ lực của bản thân mà con giáp này đạt được kết quả tốt trong công việc.

Thời gian tới, nhờ có thần Tài chiếu mệnh nên người tuổi Tuất nhận thêm một số nguồn tài chính như tiền lãi từ đầu tư, thừa kế tài sản hay tiền thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tiền bạc của tuổi Mão có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.