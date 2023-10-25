Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 13:00

Theo tử vi cuối ngày 25/10, 3 con giáp sau được dự báo có nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp khuyên rằng thứ Tư ngày 25/10/2023 hôm nay, tuổi Dần đừng ngại học hỏi, với những sai lầm hay vấp ngã hiện tại thì không có gì đáng hổ thẹn cả. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bù đắp vào lỗ hổng kiến thức của mình.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua những vết thương lòng. Hoặc có thể bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều nên cứ găm sâu nỗi buồn, do đó hãy tìm tới mối quan tâm khác để chuyển hướng sự tập trung của mình vào đó.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa ở cửa phòng và cửa sổ phòng mình. Bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất được mô tả là kiên định và đáng tin cậy. Bản mạnh luôn giữ lời hứa của mình và có thể là người để người khác dựa vào trong mọi tình huống.

Con giáp tuổi Tuất có tư duy thực tế và luôn cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Bản mệnh tránh các tình huống mạo hiểm và luôn có kế hoạch rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ dự án nào.

Nếu muốn biết được suy nghĩ của người tuổi Tuất thì rất khó. Bản mệnh trầm tính, thâm trầm và hiếm khi chia sẻ với ai điều gì. Người tuổi này sống khép kín và chỉ chia sẻ những điều cần thiết với những người thật sự thân thiết.

Đúng 25/10, người tuổi Tuất được dự báo có nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng. Người làm công ăn lương có thể có thêm dự án giúp gia tăng thu nhập. Nhờ sự nỗ lực của bản thân mà con giáp này đạt được kết quả tốt trong công việc.

Thời gian tới, nhờ có thần Tài chiếu mệnh nên người tuổi Tuất nhận thêm một số nguồn tài chính như tiền lãi từ đầu tư, thừa kế tài sản hay tiền thưởng.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tiền bạc của tuổi Mão có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến

Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến

Đúng 15h chiều ngày 25/10, 3 con giáp sau được dự đoán có tài lộc dồi dào, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền đều rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi ngày 25/10 tử vi ngày 25/10/2023 tuổi dần tuổi tuất tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn