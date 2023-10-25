Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 04:09

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 dương lịch này, 3 con giáp đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để lấy lại những gì đã mất, và mong muốn sẽ gặp được may mắn, thay đổi cục diện trong suốt thời gian qua. 

Con giáp tuổi Dậu 

Thời gian qua tuổi Dậu đã phải đối mặt với không ít thử thách, thế nhưng tuổi Dậu vốn là người luôn có tham vọng, có chí cầu tiến và không ngừng học hỏi kinh nghiệm vượt qua gian nan. Những ngày cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Dậu sẽ khổ tận cam lai, thần tài và quý nhân tề tựu một chỗ giúp họ cải thiện khó khăn hiện tại, và tạo cơ hội để thăng hoa vào năm sau.

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này,  cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn trắc trở.

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có thể hơi nóng nảy nhưng họ có thể chịu đựng áp lực rất tốt. Con đường sự nghiệp của họ thường không suôn sẻ. Tuy nhiên, sau nhiều năm tích lũy, họ có thể bứt phá, đạt tới thành công vang dội.

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 10, con giáp tuổi Thân đang gặp khó khăn có thể xoay chuyển tình thế, nhận được những cơ hội khác nhau. Sau nhiều va vấp, họ sẽ có thu nhập cao từ nhiều nguồn cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, họ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Con giáp này có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Tuy đôi khi con giáp này tỏ ra rụt rè nhưng họ làm việc gì cũng rất nguyên tắc, có thể đảm bảo không phạm sai lầm. Con giáp này không sợ đối mặt với thử thách và thường có khả năng tự quản lý cuộc sống. Gần đây, tuổi Hợi gặp khá nhiều khó khăn, căng thẳng trong công việc.

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, cuối tháng 10 dương lịch này, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, đạt hiệu suất công việc khả quan. ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này đạt thành tựu trong công việc, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

7 ngày cuối tháng 10 dương lịch 3 con giáp ĐĂNG QUANG NHƯ Ý, làm gì cũng thành công, tài lộc hanh thông, ngồi không cũng đầy tiền

7 ngày cuối tháng 10 dương lịch 3 con giáp ĐĂNG QUANG NHƯ Ý, làm gì cũng thành công, tài lộc hanh thông, ngồi không cũng đầy tiền

7 ngày cuối tháng 10 dương lịch 3 con giáp ĐĂNG QUANG NHƯ Ý, làm gì cũng thành công, tài lộc hanh thông, ngồi không cũng đầy tiền

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp cuối tháng 10 tử vi con giáp may mắn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn