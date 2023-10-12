Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, giàu có chạm đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng, đời sống lên hương 

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 12:01

Bước vào nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông, thành công đến sớm… Chỉ cần cố gắng phát huy vận may sẽ kéo dài sang tháng 11. 

Tử vi con giáp tuổi Thìn 

Thông minh, quyết đoán và sống có trách nhiệm, đa số tuổi Thìn luôn khiến những người xung quanh cảm thấy an tâm, giao việc gì cho họ là không cần phải suy nghĩ hay đắn đo. Ngoài ra, họ còn rất tài năng, và một khi đã chọn được nghề nghiệp phù hợp với sở trường và sở thích thì thường họ sẽ đạt được những thành công rực rỡ.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, giàu có chạm đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng, đời sống lên hương  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Bản mệnh không cần phải quá bận tâm về vấn đề tài chính trong tháng này. Mọi vấn đề thu chi trong tháng này đều sẽ diễn ra hợp lý và phù hợp với túi tiền của bạn. Đặc biệt, sự xuất hiện của các quý nhân giúp cho tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập trong tháng này.

Tử vi con giáp tuổi Mão 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, đây là thời gian có nhiều sự thay đổi tích cực đối với những người tuổi Mão cả về tiền tài, sự nghiệp và các mối quan hệ. Tuổi Mão sẽ nhận được sự công nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra bấy lâu nay. Bên cạnh đó, tuổi Mão có nhiều điểm sáng trong vấn đề tài chính và các mối quan hệ hơn so với tháng trước.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, giàu có chạm đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng, đời sống lên hương  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đặc biệt, các bạn sẽ có năng lượng tích cực để có thể hoàn thành các kế hoạch đã định ra từ trước. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội lớn sẽ đến với bạn, bạn nên chủ động nắm bắt thời cơ để có thể đạt được nhiều thành tựu và phần thưởng hơn.

Tử vi con giáp tuổi Mùi 

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, giàu có chạm đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng, đời sống lên hương  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về công danh, con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, thong dong tiêu tiền

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, thong dong tiêu tiền

Từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, sẽ có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được Thần Tài sủng ái nhất, gặt hái thành công, thong dong tiêu tiền khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp nửa cuối tháng 10 nửa cuối tháng 10 dương lịch 3 con giáp đắc tài đắc lộc

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở