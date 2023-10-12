Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, giàu có chạm đỉnh, ngồi mát ăn bát vàng, đời sống lên hương 

Thông minh, quyết đoán và sống có trách nhiệm, đa số tuổi Thìn luôn khiến những người xung quanh cảm thấy an tâm, giao việc gì cho họ là không cần phải suy nghĩ hay đắn đo. Ngoài ra, họ còn rất tài năng, và một khi đã chọn được nghề nghiệp phù hợp với sở trường và sở thích thì thường họ sẽ đạt được những thành công rực rỡ.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Bản mệnh không cần phải quá bận tâm về vấn đề tài chính trong tháng này. Mọi vấn đề thu chi trong tháng này đều sẽ diễn ra hợp lý và phù hợp với túi tiền của bạn. Đặc biệt, sự xuất hiện của các quý nhân giúp cho tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập trong tháng này.

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, đây là thời gian có nhiều sự thay đổi tích cực đối với những người tuổi Mão cả về tiền tài, sự nghiệp và các mối quan hệ. Tuổi Mão sẽ nhận được sự công nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra bấy lâu nay. Bên cạnh đó, tuổi Mão có nhiều điểm sáng trong vấn đề tài chính và các mối quan hệ hơn so với tháng trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đặc biệt, các bạn sẽ có năng lượng tích cực để có thể hoàn thành các kế hoạch đã định ra từ trước. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội lớn sẽ đến với bạn, bạn nên chủ động nắm bắt thời cơ để có thể đạt được nhiều thành tựu và phần thưởng hơn.

Tử vi con giáp tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Ảnh minh họa: Internet

Về công danh, con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

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