Tử vi 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, 3 con giáp GIÀU CÓ HẾT PHẦN THIÊN HẠ, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên cũng thuận lợi bất ngờ 

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 10:53

Trong 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, Trời thương ban phát lộc vàng cho 3 con giáp may mắn này, đổi vận lên hương, giàu có hết phần thiên hạ. 

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày càng khởi sắc. Họ có cơ hội giành được sự tin tưởng và ghi nhận của lãnh đạo tại nơi làm việc, nhờ đó mà con đường tương lai phát tài, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào. Tử vi dự đoán họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian tới đây, đặc biệt là vào nửa cuối năm thịnh vượng, vận may càng ập đến.‏

Tử vi 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, 3 con giáp GIÀU CÓ HẾT PHẦN THIÊN HẠ, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên cũng thuận lợi bất ngờ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

‏Đặc biệt, trong cuối tuần này, người tuổi Thìn có nhiều khả năng gặp được sự giúp đỡ của quý nhân, công việc gặp khó khăn cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn bình thường. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp này bắt đầu đón nhận những khởi sắc, may mắn, tiến vào một giai đoạn thuận lợi, nhiều sự phát triển. ‏

‏Con giáp tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi ăn ở hiền lành lại tốt tính hay giúp đỡ người khác nên luôn được Thần Tài chiếu cố, dù họ làm việc gì cũng được ưu ái, thành công hanh thông, mọi sự đều tùy duyên mà đạt thành như ý muốn. Đặc biệt trong 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, nhờ được hưởng phúc phần may mắn nên làm việc gì cũng thành công cả.

Tử vi 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, 3 con giáp GIÀU CÓ HẾT PHẦN THIÊN HẠ, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên cũng thuận lợi bất ngờ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một tin vui là con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên có nhiều niềm vui, bất ngờ trong chuyện tình cảm vào 3 ngày cuối tuần. Sự nỗ lực hết mình, cả trong công việc lẫn tình cảm thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Và chỉ cần nhớ nguyên tắc “điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” thì sẽ có được công việc, cuộc sống như ý.

Con giáp tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi bật với tài trí hơn người, linh hoạt và giỏi giao tiếp. Họ luôn sáng tạo, có sẵn nhiều tài lẻ và ham học hỏi. Bạn thường hào phóng, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Đây là những yếu tố giúp tuổi Thân dễ dàng phát triển, thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp.

Tử vi 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, 3 con giáp GIÀU CÓ HẾT PHẦN THIÊN HẠ, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên cũng thuận lợi bất ngờ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân là con giáp vượng quý nhân trong 3 ngày cuối tuần 6,7,8 tháng 10, nên các mối quan hệ của họ ngày càng rộng mở, đặc biệt là những người có khả năng giúp họ phát triển trong sự nghiệp. Nếu biết phát huy điểm mạnh về giao tiếp cũng như năng lực của bản thân, người tuổi Thân hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận lớn, mở rộng kinh doanh hoặc nhận thưởng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10) , tài vận hanh thông, 3 con giáp thành công bất ngờ trên con đường TÀI LỘC, tiền bạc dư dả, mua nhà sắm xe mới

2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10) , tài vận hanh thông, 3 con giáp thành công bất ngờ trên con đường TÀI LỘC, tiền bạc dư dả, mua nhà sắm xe mới

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), 3 con giáp này may mắn hơn cả trúng số khi bất ngờ thu được một khoản tiền khủng từ những đầu tư trước đó. Tiền bạc rủng rỉnh bản mệnh có thể nghĩ đến việc mua nhà, sắm xe được rồi nhé. 

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