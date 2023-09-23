Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 14:07

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, Lộc về mang đến tiền tài cho 3 con giáp này, cuộc sống có bước chuyển mình mạnh mẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc. 

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, chính là lúc mà đào hoa của người tuổi Tý nở rộ. Người còn độc thân thông qua những nét tính cách nổi bật có thể dễ dàng chinh phục ánh mắt của người đối diện. Nếu như có thiện cảm với người nào đó thì Tý hãy cho người đó cơ hội.

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những cặp đôi đang yêu, tình yêu chính là động lực thúc đẩy hai bạn cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn. Cho dù bận rộn đến đâu thì cả hai cũng luôn dành thời gian để trò chuyện, cổ vũ nhau trong cuộc sống.

Chưa hết, sự nghiệp của người tuổi Tý cũng rất hanh thông và rực rỡ. Con giáp này được lãnh đạo đánh giá cao bởi có nhiều cống hiến trong suốt thời gian vừa qua. Bản mệnh có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn trong công ty, cơ hội tăng lương cũng rõ rệt.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, người tuổi Mão nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Mão giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Sự giỏi giang, thông minh giúp Mão được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày cuối tuần này. Cũng nhờ vậy, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh khiến công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc hợp tác, ký kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về.

Trong gia đình, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

2 ngày cuối tuần (16-17/9/2023) 3 con giáp có số Phú Quý, Thần Tài sủng ái, ngày nghỉ ở nhà nhưng tiền bạc ùn ùn kéo đến  

2 ngày cuối tuần (16-17/9/2023) 3 con giáp có số Phú Quý, Thần Tài sủng ái, ngày nghỉ ở nhà nhưng tiền bạc ùn ùn kéo đến  

2 ngày cuối tuần (16-17/9/2023) sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời của 3 con giáp này, bạn không cần đi làm nhưng tiền bạc vẫn đủ đầy, Tài Lộc dồi dào, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. 

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