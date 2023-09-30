2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10) , tài vận hanh thông, 3 con giáp thành công bất ngờ trên con đường TÀI LỘC, tiền bạc dư dả, mua nhà sắm xe mới

2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), tuổi Dần tiền bạc đầy túi nhất là đối với người làm kinh doanh thời trang . Đơn hàng về ầm ầm khiến bạn trở tay không kịp. Cố gắng trân trọng công việc này và cũng đừng lơ là công việc văn phòng nhé vì đó là cơ hội lớn để bạn thăng chức đó.

Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Tiền bạc thông rồi thì có thể đầu tư một khoản nào đó cùng với bạn bè, tiền sẽ ngày một nhiều hơn đó. Tốt hơn hết nên yêu thương và trân trọng bản thân mình, làm đẹp , chỉn chu hình thức một chút, sẽ tạo điểm sáng cho sự nghiệp và các mối quan hệ ngoại giao.

Con giáp tuổi Dần

2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Nhưng dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc. Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hòa. Trải qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn, tuổi Sửu và nửa kia chấp nhận gạt bỏ cái tôi của mình để dung hòa tốt với nửa kia. Hạnh phúc dâng trào nhờ những chân thành và bất ngờ mà đối phương dành cho con giáp này.

Con giáp tuổi Thân

2 ngày cuối tuần (30/9 - 1/10), tuổi Thân cũng là một con giáp gặp nhiều tin vui về tài chính vào 2 ngày cuối tuần. Được Tài Tinh chiếu mệnh, họ liên tục gặp các cơ hội phát tài, không phải lo lắng về tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Thân làm kinh doanh, họ sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thân đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu.

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