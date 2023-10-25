Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 12:06

Đúng 15h chiều ngày 25/10, 3 con giáp sau được dự đoán có tài lộc dồi dào, sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền đều rộng mở.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp khuyên rằng thứ Tư ngày 25/10/2023, tuổi Dần đừng ngại học hỏi, với những sai lầm hay vấp ngã hiện tại thì không có gì đáng hổ thẹn cả. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bù đắp vào lỗ hổng kiến thức của mình.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua những vết thương lòng. Hoặc có thể bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều nên cứ găm sâu nỗi buồn, do đó hãy tìm tới mối quan tâm khác để chuyển hướng sự tập trung của mình vào đó.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa ở cửa phòng và cửa sổ phòng mình. Bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thông minh và sáng tạo. Bạn mạnh có trí tuệ sắc bén và có khả năng suy nghĩ rất nhanh nhạy. Nhờ vậy con giáp này có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Con giáp tuổi Mùi tự tin và quyết đoán trong quyết định và hành động. Bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức và không sợ thử nghiệm những điều mới mẻ.

Với năng lực và sự nhiệt huyết, người tuổi Mùi luôn cố gắng tự làm mọi việc và rất ngại làm phiền người khác.

Đúng 25/10, người tuổi Mùi được dự đoán có tài lộc dồi dào, vượng đường thăng tiến, tiền tài dư dôi. Những người làm kinh doanh có các dự án làm ăn xuôi chèo mát mái, mang lại lợi nhuận “khủng”.

Thời gian tới, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội được tham gia một số dự án đầu tư tiềm năng. Bạn mạnh không nên vội vàng đồng ý mà cần có sự cân nhắc kỹ cũng như tham khảo ý kiến của người có chuyên môn trước khi quyết định mở rộng phạm vi đầu tư.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi cần giữ đầu óc tỉnh táo, cẩn thận đánh giá tình hình để tránh những tổn thất tài chính do quyết định mù quáng gây ra.

Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Đúng 15h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp tài lộc âm thầm gõ cửa, làm ăn phát đạt, được nhiều người yêu mến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chia buồn với 3 con giáp gặp vận xui vào đúng ngày mai, thứ Năm ngày 26/10/2023. Bản mệnh hãy thật tỉnh táo để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. 

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