Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại

Đúng ngày 31/10/2023, tuổi Dần đừng ngại học hỏi, với những sai lầm hay vấp ngã hiện tại thì không có gì đáng hổ thẹn cả. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bù đắp vào lỗ hổng kiến thức của mình.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa ở cửa phòng và cửa sổ phòng mình. Bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua những vết thương lòng. Hoặc có thể bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều nên cứ găm sâu nỗi buồn, do đó hãy tìm tới mối quan tâm khác để chuyển hướng sự tập trung của mình vào đó.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng công việc của người tuổi Sửu trong giai đoạn đúng ngày 31/10/2023 diễn ra suôn sẻ, trôi chảy. Bản mệnh có tính cách cởi mở, tích cực nên không ngại khó khăn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề khó khăn. Điều này không phải ai cũng làm được. Tuổi Sửu cũng được mọi người ngưỡng mộ vì khả năng tuyệt vời này.

Người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Bản mệnh tập trung hết sức lực vào công việc nên các vấn đề đều được kiểm soát tốt, có thể nhanh chóng hoàn thiện các hợp đồng lớn, mang đến lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng ngày 31/10/2023, người tuổi Hợi hoàn thành kĩ năng nghiệp vụ tốt, luôn cố gắng trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có công việc nhiều người mơ ước, làm việc gì cũng thành công.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn ở bên cạnh những người bạn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.

Tài lộc: Phấn đấu cải thiện tài lộc, nhưng không nên tiêu quá hoang phí.

Sức khoẻ: Dạ dày thường ợ chua, nên tìm cách cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.