Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 16:05

Đúng ngày 31/10/2023, 3 con giáp sau làm việc gì cũng thành công, tích cực kiếm tiền, cuộc sống trong tương lai sẽ không phải lo lắng.

Tuổi Dần 

Đúng ngày 31/10/2023, tuổi Dần đừng ngại học hỏi, với những sai lầm hay vấp ngã hiện tại thì không có gì đáng hổ thẹn cả. Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để bù đắp vào lỗ hổng kiến thức của mình.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc vượt qua những vết thương lòng. Hoặc có thể bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều nên cứ găm sâu nỗi buồn, do đó hãy tìm tới mối quan tâm khác để chuyển hướng sự tập trung của mình vào đó.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa ở cửa phòng và cửa sổ phòng mình. Bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi dự báo rằng công việc của người tuổi Sửu trong giai đoạn đúng ngày 31/10/2023 diễn ra suôn sẻ, trôi chảy. Bản mệnh có tính cách cởi mở, tích cực nên không ngại khó khăn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề khó khăn. Điều này không phải ai cũng làm được. Tuổi Sửu cũng được mọi người ngưỡng mộ vì khả năng tuyệt vời này.

Người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Bản mệnh tập trung hết sức lực vào công việc nên các vấn đề đều được kiểm soát tốt, có thể nhanh chóng hoàn thiện các hợp đồng lớn, mang đến lợi nhuận cao.

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng ngày 31/10/2023, người tuổi Hợi hoàn thành kĩ năng nghiệp vụ tốt, luôn cố gắng trong tình yêu.    

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có công việc nhiều người mơ ước, làm việc gì cũng thành công.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn ở bên cạnh những người bạn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.   

Tài lộc: Phấn đấu cải thiện tài lộc, nhưng không nên tiêu quá hoang phí.    

Sức khoẻ: Dạ dày thường ợ chua, nên tìm cách cải thiện.

Đúng ngày 31/10: 3 con giáp gia đình làm ăn phát đạt, mọi việc thuận buồm xuôi gió, dễ công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có

5 ngày cuối tháng 10 từ 26/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp có vận tài lộc, phất lên như vũ bão, hết tiền lại có

5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp sau dần có những chuyển biến tốt hơn thời gian trước, cơ hội may mắn đến dồn dập.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày 25/10 tử vi ngày 25/10/2023 tuổi dần tuổi sửu tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 18 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 44 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh