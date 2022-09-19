Tuần thứ 3 (16-25/9/2022) của tháng 9, tuổi Tị, Tý nhận được tín hiệu tài lộc, Thìn tránh bồng bột đưa ra quyết định sai lầm

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 23:35

Tuần thứ 3 của tháng 9 nhiều điều sẽ đến với các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này bởi đồng tiền luôn đổ dồn về túi bạn, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh. Ngay từ đầu tuần, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

 

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chỉ cần kiên trì đến cùng thì cơ hội để bạn khẳng định bản thân sẽ xuất hiện vào cuối tuần.

 

Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Tuổi Thìn

Tuần mới dự báo có nhiều khó khăn đòi hòi con giáp tuổi Thìn cần bình tĩnh, nếu bạn cứ làm rối lên thì không thể nào tỉnh táo để tìm ra giải pháp được. Bạn cũng không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, nếu cần thì bạn nên đi hỏi thêm những người có kinh nghiệm nhé.

Người tuổi Thìn cần điều chỉnh cảm xúc kịp thời của mình, đồng thời giữ thái độ lạc quan và tích cực trong công việc để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại trong công việc.

Tuần thứ 3 (16-25/9/2022) của tháng 9, tuổi Tị, Tý nhận được tín hiệu tài lộc, Thìn tránh bồng bột đưa ra quyết định sai lầm - Ảnh 1
Trên phương diện tình duyên, những tình cảm chớm nở như một cơn mưa rào ập tới và đột ngột chấm dứt có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Bạn không nên nuôi hi vọng quá nhiều, tránh thất vọng nhiều, chẳng điều gì có thể đảm bảo một người sẽ mãi ở bên bạn cả.

Vận trình tài lộc trở nên kém sắc. Nguồn tài chính giảm sút đáng kể do con giáp này đưa ra những quyết định sai lầm trong việc đầu tư, kinh doanh. 

Tuổi Tị

 

Người tuổi Tị được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Càng về cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi của mình.

 

Có thể người làm ăn phải làm việc rất vất vả đấy, song bạn sẽ nhận về những gì xứng đáng. Bản mệnh đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên khách hàng luôn đổ về tấp nập, khiến bạn lúc nào cũng phải làm việc luôn chân luôn tay, thu tiền về đầy túi.

 

Với người làm công ăn lương, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình, gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Thậm chí, bạn còn có thể được thưởng nóng, tăng lương, cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

 

Song bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình, bởi rất có thể những kẻ ghen ăn tức ở đang muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn đấy.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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