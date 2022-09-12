Sau Rằm trung thu năm 2023 là thời cơ đổi vận của các con giáp nào biết nắm bắt cơ hội?

Nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Chính Quan dẫn lối, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng.

Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì. Nhưng hãy cứ tự tin là chính mình, vì khi đó chính là lúc con giáp này tạo ra được sức hút của riêng mình và tạo được ấn tượng với người ấy.

Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Tuổi Thân

Ngày rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày cũng được thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra, con giáp này càng thêm vững tâm vào con đường mình đã chọn.

Bắt đầu từ tết Trung thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tuổi Thìn

Nhờ Tam Hợp tương trợ, người tuổi Thìn có điểm sáng trên con đường công danh và tài lộc. Rất có thể các mối làm ăn của bạn đều diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này nhờ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này.

Vận may đang tới giúp người tuổi Thìn cảm thấy khá an tâm về vấn đề tiền bạc. Nhất là khi có Thiên Tài giúp sức nên bạn càng tự tin hơn với việc làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống hiện tại. Bản mệnh dùng nghề tay trái mà kiếm được nhiều tiền vô kể.

Gia đình là điểm tựa rất lớn để bạn nỗ lực hết mình. Vợ chồng con cái thấu hiểu cho nhau. Có những lúc bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng chỉ cần có người thân ở bên cổ vũ, động viên là nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua, không gặp trở ngại gì quá lớn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.