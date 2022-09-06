10 ngày tiếp theo của tháng 9, con giáp nào nhận được tín hiệu của vũ trụ, vận may ập vào nhà tới tấp?

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 20:30

Vào những ngày đầu của tháng 9, 3 con giáp ngập tràn may mắn.

Tuổi Dần

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được cấp trên tin tưởng và phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tháng 9 chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, khiến mọi người xung quanh đều phải ngả mũ kính phục.

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên chia sẻ với người ấy nhiều hơn, như vậy thì quan hệ đôi bên mới gắn bó.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn. Từ đầu tháng 9, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

10 ngày tiếp theo của tháng 9, con giáp nào nhận được tín hiệu của vũ trụ, vận may ập vào nhà tới tấp? - Ảnh 1
Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, tháng 9 mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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