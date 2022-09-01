Con giáp nào khi về già không lo sợ cô đơn, con giáp nào hiu quạnh đến khó tin?

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 15:30

Khi về già mỗi con giáp sẽ có những tình cảnh éo le khác nhau.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là người hiền lành tốt bụng và vô tư, dễ gần. Họ cũng rất trung thực và đáng tin cậy, nhiều người muốn kết thân lâu dài. Ở người tuổi Hợi có đức tính nổi trội chăm chỉ và siêng năng, tất nhiên sẽ gặp được vô số quý nhân trong đời. Từ khi còn trẻ, họ luôn gặp được khá nhiều cơ hội làm giàu và thành công nơi công sở, kinh doanh phát đạt. Nhìn chung, đường đời tuổi Hợi vô cùng suôn sẻ, càng có tuổi càng được nhiều người yêu quý, giàu có hơn các con giáp khác.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn rất cẩn thận, họ đề phòng những người xung quanh và không muốn mọi người biết mình đang nghĩ gì. Lúc này, người tuổi Tý gần như không có bạn bè và họ tự cô lập mình với thế giới bên ngoài.

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Dường như không ai có thể giúp người tuổi Tý lúc này ngoài chính bản thân họ. Chỉ khi người tuổi Tý mở lòng với những người xung quanh và nói ra được những suy nghĩ chân thành của mình thì họ mới thoát ra khỏi sự cô đơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi học, từ nhỏ đến già, những người cầm tinh con Ngựa hiếm khi cô đơn, bởi vì họ rất giỏi kết bạn và thân thiện, vui vẻ. Một khi đã chơi thân với ai, họ hết lòng vì bạn bè, giúp đỡ người xung quanh. Cuộc sống của người tuổi Ngọ nhìn chung là luôn tạo dựng được vị trí riêng vững chắc. Thêm tính lạc quan và được quý nhân giúp đỡ, tuổi Ngọ hiếm khi phải đau đầu về tiền bạc. Càng về hậu vận, tuổi Ngọ càng đầy đủ cả về tình lẫn tiền.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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