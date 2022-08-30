Con giáp nào ở lứa tuổi nào cũng trẻ trung đến nổi dễ bị nhầm lẫn là anh chị của con mình?

Người tuổi Tý là người ưa hoạt động chẳng vì ai thúc ép mà họ thích cuộc sống năng động, nhiều năng lượng như vậy. Họ đơn giản là không thích đứng một chỗ quá lâu sẽ sinh ra nhàm chán nên luôn nghĩ ra việc để bản thân phải làm luôn chân, luôn tay. Đó là lý do giúp vóc dáng của con giáp tuổi Tý dù khi đang thì con gái hay lấy chồng sinh con, cho tới lúc về già vẫn giữ được vẻ săn chắc dù không phải kiêng khem quá nhiều. Những người này dù mới sinh con xong vài tháng bụng đã phẳng, người đã lấy lại dáng một cách nhanh chóng. Không những thế, chẳng điều gì có thể bó buộc cuộc sống của người tuổi Tý lại. Con người sống nhiều đam mê, hoài bão như thế khi ai đứng gần cũng cảm nhận được sức trẻ ẩn tàng bên trong những con người tuổi này. Trong khi đó, mọi người thường ăn rất nhiều, lười hoạt động, cho dù cố gắng tập luyện thì việc duy trì được thân hình săn chắc, cân đối khi tuổi mỗi lúc càng nhiều vẫn là một bài toán khó. Chính nhờ vóc dáng ấy mà trông họ rất trẻ trung dù ở độ tuổi nào, họ là con giáp bị nhầm là chị của các con cũng chỉ vì quá trẻ đẹp, nhất là về khía cạnh tinh thần, họ luôn tư duy mới mẻ như những người trẻ, không khác với cac con mình là mấy cho dù giữa hai người có khoảng cách về thế hệ. Thậm chí, nếu cô nàng tuổi Tý lấy chồng ít tuổi hơn thì cũng chẳng ai nhận ra rằng cô lớn tuổi hơn anh ta. Thậm chí, nhiều người nhận xét không hề thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Người tuổi Dê có thể kiên trì đối mặt với lý tưởng của mình và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, những người có tính kiên trì như vậy chắc chắn sẽ thành công, đến tuổi trung niên họ tích lũy được nhiều tiền và làm nên những thành tựu to lớn, xung quanh họ có quý nhân phù trợ.

Tuổi già đặt nền tảng kinh tế vững chắc và là tấm gương cho các thế hệ tương lai. Trẻ em có thể học hỏi kinh nghiệm của người lớn tuổi, làm giàu và có một gia đình ấm áp và hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường được mệnh danh là con giáp nữ trẻ mãi không già khi họ thường xuyên được vẻ trẻ trung từ vẻ ngoài với làn da, mái tóc cho đến từng cử chỉ, hành động hết sức nữ tính của mình.



Có những người đã qua tuổi 50 với 3 lần sinh nở, và con đã lớn nhưng vẫn được nhiều người nhận xét là vẫn giữ vẻ ngoài tươi trẻ. Không ít người luôn tỏ ra sốc khi một số phụ nữ tuổi Ngọ tiết lộ tuổi thật mình là 40 hay 50 tuổi, nhất là khi cô đứng cạnh cô con gái tuổi đôi mươi thì hai người không có quá nhiều khác biệt. Chỉ những ai để ý lắm, khi nhìn kỹ vào ánh mắt cương nghị với đôi chút nếp nhăn ở khóe mắt thì mới tin rằng họ lớn tuổi.



Thậm chí, con giáp nữ tuổi Ngọ đành phải thường xuyên phải đem theo giấy tờ tùy thân vì từng có quá nhiều có kinh nghiệm về việc người ta nghi ngờ cô gian dối tuổi, có cố gắng giải thích thế nào người khác cũng không nghe.



Một phần lý do khiến họ trông như bạn của con gái cũng vì hai người thường chọn trang phục khá tương đồng bất chấp khoảng cách tuổi tác. Những bộ đồ có gout của 2 mẹ con lại càng gia tăng độ tươi trẻ của những bà mẹ tuổi Ngọ hơn bao giờ hết.

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