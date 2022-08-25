Các mẹ thuộc những tuổi này càng ăn càng để lại phúc khí dồi dào cho con

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 23:40

"Có phúc có đức mặc sức mà ăn" nên các con giáp dưới đây đừng nghĩ đến chuyện giảm cân.

Mẹ tuổi Hợi

Người ta thường nói những con lợn của "nhà nghèo", những "con lợn đất" tiết kiệm tiền mà không có tiền thường bị gọi vui là "lợn gầy". Có thể nói, con lợn như một biểu tượng của sự "phồn thịnh", ấm no vô lo vô nghĩ. Số họ đã được định rằng cuộc sống bằng phẳng, hậu vận thăng hoa tuy nhiên nếu ngoại hình càng đầy đặn tròn trịa bao nhiêu thì tiền tài cũng tỉ lệ thuận mà đổ vào túi bây nhiêu.

Dù người phụ nữ tuổi Hợi vốn số trời định sẽ có 1 cuộc sống êm ấm, bằng phẳng, trung vận có của ăn của để tuy nhiên không vì vậy mà những người phụ nữ "cầm tinh con lợn" "ngủ quên trên chiến thắng". Họ luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu cho mục tiêu cuộc đời, dù đó là mục tiêu nhỏ hay lớn. Nhiều người nghĩ phụ nữ tuổi Hợi chỉ thích hưởng thụ nhưng đó chỉ đúng 1 vế.

Phụ nữ tuổi Hợi vừa giỏi kiếm tiền lại vừa biết cách hưởng thụ đồng tiền mình làm ra, họ không bao giờ tự ngược đãi bản thân hay gia đình mình. Họ sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất tuyệt vời nhất cho con cái, gia đình và bản thân. 

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì phụ nữ tuổi Ngọ là người ít để ý tới ngoại hình mình nhất. Họ chỉ cần thích là làm chứ không theo quy chuẩn nào. Phụ nữ tuổi Ngọ đề cao sự tự do, phóng khoáng nên thân hình tuy có mập mạp một chút cũng không bao giờ cảm thấy thiếu tự tin. Họ vẫn có thể “tỏa sáng” bởi nét duyên thầm cũng như cách ứng xử thông minh của mình.

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Trong công việc hay gia đình, phụ nữ tuổi Ngọ đều sắp xếp hoàn hảo.

Họ không chỉ hỗ trợ đắc lực cho chồng có được thành công mà bản thân cũng có tài, sẵn sàng cùng ông xã bươn chải để giúp cả nhà có được cuộc sống tốt nhất. Không những được chồng yêu thương mà mẹ chồng cũng rất tôn trọng và cưng chiều.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần được người ta miêu tả với 3 từ giỏi giang - bản lĩnh - nghiêm khắc. Họ giỏi giang, thành công, giàu có hơn người không hề là nhờ may mắn gì mà đó đều là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Dù là phụ nữ nhưng sức làm việc, sự cương liệt khi kiếm tiền của họ có khi còn "thắng" cả nam nhi.

Nếu lấy được 1 cô vợ tuổi Dần về làm vợ thì đàn ông giống như là rước được quý nhân về nhà vậy. Vừa gặp được hậu phương nơi tổ ấm vững chắc lại vừa gặp được bạn đồng hành giúp sức trên con đường sự nghiệp. Phụ nữ tuổi Dần không nên để bản thân gầy gò bởi như vậy sẽ làm mất đi cái uy vốn có của con giáp này.

Đặc biệt những quý cô tuổi Dần càng mập mạp thì nhìn tướng rất đẹp, vừa phúc hậu lại vẫn sang trọng, quý phái và đặc biệt là thần thái thị uy mà không ít ai có được. Hơn nữa, theo tướng số, phụ nữ tuổi Dần càng mập mạp thì càng thu hút phúc khí vượng phu ích tử, giúp chồng con thăng tiến không ngừng.

*Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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