Các con giáp nào thường 'có mới nới cũ', khiến các mối quan hệ mau chóng 'bay màu' vì bản tính khó bỏ này ?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 12:35

Cả thèm chóng chán nên các con giáp dưới đây chả ai thèm yêu.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn có tính có mới nới cũ, họ thường dễ dàng vứt bỏ những đồ dùng đã cũ một cách không hề do dự hay thương tiếc.

Có thể lúc đầu, họ cũng vô cùng thích một món đồ nào đó, tuy nhiên thời gian dần dần qua đi, sự hứng thú và mới mẻ cũng chẳng còn nữa, họ sẽ dần trở nên lạnh nhạt, chẳng còn nghĩ tới việc động tới nữa. Con giáp có mới nới cũ này là người thích tiếp xúc với những điều mới mẻ, những món đồ mới mẻ có thể khiến họ dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và cảm xúc yêu mến của họ lúc ấy cũng là rất thật lòng.

Đối với đồ vật là như vậy và đối với con người cũng là như thế. Họ không thích duy trì những mối quan hệ cũ đã dần nhạt phai, vậy nên bạn bè thuở trước của họ cũng ngày một ít đi.

Họ không muốn tiếp tục những mối quan hệ ấy vì cảm thấy không cần thiết và lãng phí thời gian, chi bằng dành khoảng thời gian ấy để tiếp xúc với những người mới mẻ hơn thì ắt hẳn sẽ có ích cho tương lai của mình hơn. 

Tuổi Mùi

Trong tình cảm, có thể nói tuổi Mùi là tuýp người luôn thích theo đuổi cảm giác mới mẻ. Trải qua những ngày mới yêu nồng cháy, nếu không còn tìm được cảm giác mới lạ ở người yêu, con giáp có mới nới cũ này sẽ lập tức cho nửa kia vào "lãnh cung". 

Cho nên nếu yêu một người tuổi Mùi, bạn đừng vội nghĩ rằng họ nói lời yêu với bạn thì sẽ chung thủy cả đời không bao giờ thay đổi.

Khi mới bắt đầu một mối tình, con giáp này luôn thể hiện như đã tìm thấy một nửa đích thực của mình. Họ yêu cuồng si, mê dại, thậm chí sẵn sàng bất chấp cả lời khuyên của những người xung quanh.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, khi chẳng còn tìm thấy điều khiến bản thân hiếu kỳ ở nửa kia nữa, con giáp này lập tức tìm cách "giãn ra", đi tìm nguồn cảm hứng mới. 

Khi hết hứng thú rồi, con giáp này bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ người yêu, dù đối phương là một người hoàn hảo ra sao cũng chẳng thể giữ chân được con giáp này lại. Cứ thế, tình cảm dần lạnh nhạt rồi "bốc hơi" lúc nào không hay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có quan điểm phải tạm biệt những thứ cũ kỹ thì những thứ mới mẻ mới đến với mình. Họ không thích sử dụng những đồ dùng đã dùng được một khoảng thời gian cho dù món đồ ấy còn chưa hỏng đi chăng nữa.

Họ cảm thấy những món đồ cũ chắc chắn sẽ không thể nào tiện lợi và hiện đại như những món đồ mới, vì vậy họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ.

Các con giáp nào thường 'có mới nới cũ', khiến các mối quan hệ mau chóng 'bay màu' vì bản tính khó bỏ này ? - Ảnh 1
Mỗi lần được sử dụng đồ mới, họ mới cảm thấy vui vẻ, cho rằng mình tiến nhanh hơn mọi người một bước và trở nên tự tin hơn hẳn.

Đối với con người, họ cũng thích kết giao với những đối tượng mới, tìm hiểu những người mới, bởi một khi hiểu rõ về một người nào đó rồi, họ sẽ rất nhanh chóng trở nên nhàm chán. Vì vậy mà đôi khi người ta thường cho rằng họ là con giáp dễ trở mặt.

Đây là lý do các mối quan hệ và chuyện tình cảm của người tuổi này thường không bền vững. Tuy nhiên, họ thường không coi điều này là một vấn đề quan trọng bởi họ chỉ để ý đến cảm xúc nhất thời của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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