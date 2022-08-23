Năm mới mở ra, 3 con giáp nào thăng quan tiến chức trong năm Quý Mão sắp tới?

Đừng khinh thường chủ tịch giả nghèo này nhé, vì chỉ cần bước sang năm 2023 các con giáp này đã trở thành sếp tổng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Họ là những con người có trí tuệ lại rất bản lĩnh. Nhờ trực giác nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng mà người tuổi Tý là một trong những con giáp tốt số nhất.

Tử vi dự báo, thời gian nửa cuối 2022, đầu năm 2023, tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc.

Tuổi Dần

Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong phương diện tiền bạc. Những người làm kinh doanh, đầu tư sẽ thu về lợi nhuận cao.

Nếu như trong năm 2022 một số người tuổi Dần bị vận xui kìm kẹp, không được công thành danh toại như ý thì sang năm tới, các bạn sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, tuổi Dần nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội trời cho và gặt hái thành công.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, tuổi Dần sẽ buôn may bán đắt. Là người làm công ăn lương thì cũng được cấp trên đánh giá cao, thăng quan tiến chức, tăng lương có thưởng. Đặc biệt, trong năm 2023, tuổi Dần có thể đầu tư vào bất động sản để tiền đẻ ra tiền. Đây chính là năm các bạn vô cùng may mắn về tài chính, tiền bạc, đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi cuối năm 2022 đầu năm 2023 rất tốt. Điều này là do cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, thúc đẩy tài vận phát triển.

Đa phần người tuổi Hợi trong thời gian này sẽ có cơ hội đại phát tài. Sự phát tài đến từ sự lao động và năng lực xuất chúng của chính người tuổi Hợi nhưng bên cạnh đó con giáp này cũng nên thận trọng bởi có không ít tiểu nhân rình rập, lợi dụng thời cơ để lừa gạt tiền bạc.

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