Những ngày cuối cùng của tháng cô hồn, con giáp nào đi tới đâu may mắn tới đó?

Tháng cô hồn nhà nhà đều gặp xui xẻo riêng các con giáp này cứ may mắn liên hồi dù đến những ngày cuối vẫn thu bộn bề.

Tuổi Dần

Tháng 7 âm lịch, Tuổi Dần đương đầu không ít khó khăn trong sự nghiệp. Đặc biệt những ngày cuối tháng 7 âm, tuổi Dần không nên đầu tư kinh doanh lớn, hay mở rộng kinh doanh kẻo gặp nhiều bất trắc.

Đặc biệt tháng này tuổi Dần năm 2022 phạm trực Thái Tuế, ảnh hưởng đến tài chính, quý bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính kẻo gặp họa phá tài, mất một khoản lớn.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 7 âm lịch. Những người tuổi Mão tháng này sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào. Người tuổi Mão không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây.

Nếu còn độc thân thì tuổi Mão có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương viên mãn.

Tuổi Hợi

Công việc cuối tháng 7 âm lịch của tuổi Hợi không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhiều người tuổi Hợi có thể mất việc làm, bị cắt chức hoặc gây ra sai lầm trong công việc khiến ảnh hưởng đến tập thể.

Đặc biệt trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay. Nhất là những ai có suy nghĩ “đứng núi này, trông núi nọ” sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ngay-cuoi-cung-cua-thang-co-hon-con-giap-nao-di-toi-dau-may-man-toi-do-493971.html