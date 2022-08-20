Nổi tiếng tiêu xài phung phí, ném tiền qua cửa sổ là con giáp nào?

Người tuổi Thân tính tình phóng khoáng, tiêu cái gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Chỉ cần là thứ họ thích thì sẽ mua cho bằng được nhưng mang về nhà có người chê là lại không bao giờ đụng đến. Người này khi mua còn không cần nghĩ đến giá cả, chỉ cần nghĩ có tiền trong túi để mua hay không.

Thế nên việc Thân có thể tiêu sạch tiền lương tháng hay tiền tiết kiệm của mình cũng là điều không quá bất ngờ. Tuy vậy Thân cũng rất giỏi kiếm tiền. Đúng là những người biết tiêu thì luôn biết cách nghĩ ra kế sách kiếm tiền.

Món đồ mà Thân không mua được sẽ khiến bản thân khó chịu cả ngày. Con giáp này quyết đoán, luôn biết mình muốn làm gì, cần gì, quyết định không đắn đo nhiều.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thẳng thắn, linh hoạt, chân thành và hào phóng, tính cách độc lập, có chủ kiến và quan điểm riêng trong mọi việc, không thay đổi ý kiến vì những gì người khác nói.

Dù người tuổi Tý hay tự nói rằng mình biết cách kiếm tiền và có sự nhạy bén trong kinh doanh nhưng lại không có nhiều tiền tiết kiệm, tất cả đều có lý do của nó nên mới nằm top con giáp tiêu xài hoang phí.

Họ có vẻ sống khá lý trí, có thể lên kế hoạch chi tiêu tốt trong những lúc vui vẻ. Nhưng một khi tâm trạng không vui, con giáp này sẽ ra ngoài mua sắm thả ga để giải tỏa căng thẳng, quên đi mồ hôi của bản thân lúc kiếm tiền vất vả, không thèm quan tâm đến bất kỳ kế hoạch hay mục tiêu nào.

Khi không vui thì tiêu xài hoang phí, không mua được nhiều đồ thì khó chịu, đi mua thì toàn mua hàng chất lượng cao, giá cả cắt cổ, đôi khi bị "chém giá" mà không biết.

Vì vậy tốt nhất bạn đừng có khiêu khích bọn họ, nếu không thì tuổi này kiểu gì cũng vung tiền như lá mít, chẳng thèm để ý đến lời khuyên của những người xung quanh.

Tuổi Dần

Tuổi Dần nổi tiếng là người hoang phí nhưng cũng rất giỏi kiếm tiền. Con giáp này bản tính thoáng đãng ăn sâu vào máu, đã quý mến ai thì không ngại mang tiền bạc ra chiêu đãi, giúp đỡ. Hơn cả, Dần thích ăn diện, mua sắm, đồ mà họ thích họ sẽ mua cho bằng được, không có được thì cảm thấy thua kém người khác.

Chính vì điều này tuổi Dần luôn sang trọng trong mắt người khác cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên có lúc quá nhiệt tình, hoang phí, bị bạn bè lợi dụng đó nhé, đừng chỉ mải mê cho người khác, hãy lo tích cóp tiền cho tương lai.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm