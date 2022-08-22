Con giáp nào trong những ngày đầu tháng 9 đã gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp?

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 06:13

Tháng mới, được sếp chú ý vì sự cố gắng nên các con giáp dưới đây chuẩn bị được thăng chức trong tương lai.

Tuổi Thân

Nhìn chung, các bạn tuổi Thân không những luôn hành xử khôn khéo mà còn rất thông minh và linh hoạt. Những người tuổi Thân thích hợp trong các công cuộc đàm phán bởi lẽ từ cách trò chuyện hài hước hóm hỉnh của bạn khiến đối phương cảm thấy tin cậy và có thể tiến hành hợp tác dễ dàng hơn.

Tháng 9 này, những người bạn lanh lợi này vận may sẽ tăng vọt, những độc khí và nghiệp chướng trước đó sẽ không cánh mà bay. Cho đến tận đầu tháng sau thì mới vơi đi các thời khắc phát tài phát lộc này lận đó. Nếu bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ thì không những ngân khố được lấp đầy, tiền bạc rủng rỉnh mà còn được vận đào hoa cuộn trào nghênh đón.

Con giáp nào trong những ngày đầu tháng 9 đã gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp? - Ảnh 1
Người mang duyên tiền định cũng bất ngờ đến bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua một cuộc sống thật hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Tuổi Dậu

Các bạn tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, sự thận trọng và bình tĩnh sẽ giúp bạn có những phán đoán chính xác về những vấn đề quan trọng, từ đó thu được kết quả mỹ mãn. Ngày tháng trôi qua, bạn đang phát triển, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, hãy sống một cuộc sống tuyệt vời.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được biết đến là những người bẩm sinh đã có phúc, rất có tướng mạo, khí chất tinh anh độc nhất vô nhị và đặc biệt rất quan tâm đến những người xung quanh. Năm ngoái, không may có hung tinh “Huyết Đao” và “Hóa Lộc” trong cung Quan Lộc nên sự nghiệp không có tiến triển, hơn nữa tiểu nhân xung quanh liên tục gây khó dễ nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Trong tháng 9, cung Quan Lộc được sao tốt “Phúc Đức” và “Ngọc Đường”, vận khí sắp rước, tài lộc sắp nở, vận may nghìn năm có một, tài vận trời giáng, làm ăn phát tài. Đời sống vật chất tương tự cũng khá tươm tất đầy đủ, chỉ cần bạn kiên định với chủ ý ban đầu, sự nghiệp ắt sẽ thành công xán lạn. Bất kể là công việc hay là cuộc sống đều vừa lòng đẹp ý. Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc biệt cần cù và chăm chỉ, các bạn còn có thể có những cuộc gặp gỡ lãng mạn với người kia nữa đấy nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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