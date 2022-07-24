Từ giờ đến cuối năm, con giáp nữ nào mang lộc trời về cho chồng con và gia đình?

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 23:17

Những nàng giáp này sẽ là người lan tỏa may mắn đến gia đình chồng và gia đình từ đây đến cuối năm.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu vốn siêng năng, chăm chỉ, luôn lấy công việc làm nguồn sống. Người tuổi Sửu không mơ mộng mà sống khá thực tế và luôn quan điểm mọi thứ đều do bàn tay mình làm ra.

Phụ nữ tuổi Sửu thuộc tuýp người hy sinh vì gia đình. Họ không quan trọng quá về vật chất và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với chồng trong lúc gặp hoạn nạn. Họ không hề trách cứ mà sẽ tìm mọi cách để tháo gỡ khúc mắc cùng chồng. Phụ nữ tuổi này là điển hình của câu: "Đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ". 

Theo tử vi phương Đông, cuối năm 2022 gia đình có người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn. Họ là người sẽ lan tỏa cát tinh cho những người thân trong gia đình, giúp vận trình họ thêm phần suôn sẻ. 

Tuổi Thân

Tử vi trong 4 tháng cuối năm 2022 này, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

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Đặc biệt,  càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới.

Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi THân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

Tuổi Hợi

Và người phụ nữ phải được xếp hạng nhất trong những con giáp gánh tài lộc về cho chồng con cuối năm 2022 chính là tuổi Hợi.

Phụ nữ tuổi Hợi thường có vẻ ngoài nổi bật và lối suy nghĩ phóng khoáng, tinh tế và khoan dung. Họ được ví như cánh tay đắc lực cho chồng ngay khi về chung một nhà. Họ không chỉ biết chu toàn việc gia đình mà còn có khả năng xử lý công việc tốt. Phụ nữ tuổi Hợi sẵn sàng sát cánh, ở bên giúp đỡ khi chồng gặp rắc rối.

Phụ nữ tuổi này được trời phú càng về hậu vận càng an nhàn. Theo tử vi, cuối năm Nhâm Dần 2022 họ sẽ là người lan tỏa cát tinh, giúp chồng thăng tiến sự việc, con mạnh khỏe, an yên. 

(*) Thông tin bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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