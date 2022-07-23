Năm 2023 này con giáp nào được Ngọc Hoàng chấm sổ xui xẻo, con giáp nào tình tiền giàu khủng?

Tử vi số dự báo tuổi Tý sẽ gặp Tam Tai vào năm Quý Mão 2023. Theo ý niệm tuổi Tý mà gặp năm Mão thì bị hạn tam tai! Năm 2023 bạn bị hạn tam tai lần thứ 2. Vào năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu.

Người tuổi Tý cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Năm nay chú ý quan tâm hoàn toàn có thể được xem là năm hạn Tam Tai nặng nhất của người tuổi Tý trong ba năm. Đối với các ngành của đời sống từ việc làm, tài vận đến tình cảm, sức khỏe thể chất đều gặp không ít khó khăn vất vả và trắc trở.

Tử vi tuổi Tý năm 2023 chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng thị phi dính thân, gặp thị phi không hề xử lý lại còn phải mất tiền oan. Năm nay nếu có tiền cũng không nên đi du lịch, nhất là kỵ sông kỵ biển, hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Tuổi Thìn

Tử vi cho hay tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp gặp ảnh hưởng của hạn Tam Tai cho nên chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm này.

Tuổi Thìn nên thận trọng trong mọi việc, có vẻ như như năm Quý Mão sẽ là năm hạn Tam Tai năng nhất trong lần Tam Tai này cho nên người tuổi Thìn cần rất là quan tâm. Chúng ta nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vận tải và đặc biệt quan trọng là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe thể chất, thân thể của mình.

Bạn cũng nên cân nhắc các dự án công việc và đầu tư, thời gian này có thể nên hạn chế việc đầu tư thì tốt hơn. Đừng vội làm cái gì trọng đại trong những năm gặp hạn Tam Tai.

Tuổi Ngọ

Trong những con giáp may mắn năm Quý Mão 2023 là người tuổi Ngọ. Nếu tuổi Ngọ gặp bất lợi tài chính trong năm 2023 thì sang năm Quý Mão, họ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp, người tuổi Ngọ có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Tử vi cho biết ác công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Ngọ còn có thể tiết kiệm được khoản lớn trong năm Quý Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm