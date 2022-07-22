Vào đúng tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch, con giáp nào vượt qua khổ ải?

Người tuổi Tị được Thái Âm và Dịch Mã độ vận vào tuần cuối của tháng 6 âm lịch. Nếu có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác thì nên thực hiện bởi Tị càng đi xa thì công việc càng thuận lợi.

Mặc dù Tị quan tâm đến danh vọng và tài sản nhưng lại không mong muốn thành công nhanh chóng. Vì vậy mà tuần cuối của tháng tuy hơi chậm chạp một chút nhưng an toàn.

Dù có kẻ tiểu nhân cũng không cần lo lắng, người có năng lực tự khắc nổi bật. Tị cứ khiêm tốn, nhẫn nhịn thì sẽ được Trời ban lộc.

Người tuổi Tị có tướng mạo bình thường có thể bị nhiều người cho là bình hoa vô dụng. Tuy nhiên thực tế cho thấy khả năng toàn diện của bản mệnh rất mạnh. Tị hoàn hoàn có thể chịu được các loại khó khăn trong cuộc sống này.

Tuy nhiên, Tị không phải kiểu người thích phô trương kỹ năng của mình, luôn tự mình phấn đấu một cách nghiêm túc và dũng cảm đối mặt với mọi thử thách.

Tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch, Tị được sao may mắn chiếu rọi, vận may và tài lộc dồi dào. Con giáp này trở nên giàu có và hạnh phúc, làm chủ được cuộc sống của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, đôn hậu và rất chu đáo. Trong công việc, họ thể hiện được sự tỉ mỉ, cẩn trọng và có trách nhiệm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cố chấp, không sẵn sàng tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ gặp khó khăn, khó có thể tiến xa trong công việc. Thời gian gần đây, con giáp này gặp nhiều khó khăn, căng thẳng trong sự nghiệp. Bên cạnh ngoại cảnh tác động, họ còn phải cạnh tranh gay gắt với những người làm cùng ngành, cùng nghề với mình.

Tuy nhiên vào tuần cuối cùng, vận thế cả con giáp này lại hanh thông không ngờ. Được thần tài để mắt họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, hỗ trợ rất nhiều trong công việc.

Tuổi Ngọ

Tuần cuối của tháng 6 âm lịch Ngọ có Dịch Mã cát tinh chỉ đường dẫn lối. Những người có ý định đi xa làm ăn, thuyên chuyển công tác hoặc chuyển chỗ làm, xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn.

Ngọ là người thích chạy nhảy, hay thay đổi nên cực kỳ hợp với Dịch Mã. Con giáp này năng động, luôn khao khát những điều tốt đẹp nên sẽ không đi chệch hướng và không để lại quá nhiều điều tiếc nuối trong tuần cuối cùng của tháng.

Ngọ càng hay di chuyển, số mệnh của Ngọ ngày ngày tốt hơn và tránh được tai họa lớn nhỏ. Bản mệnh có thể tìm thêm việc làm hoặc hợp tác với người ở xa, biết đâu sẽ có một khoản thu nhập đáng kể.

Ngọ hoàn toàn có khả năng ở một mình và hoàn toàn có khả năng thực hiện ước mơ của mình. Con giáp này không ngại cho đi, không ngại đau khổ, luôn dũng cảm dám nghĩ dám làm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm