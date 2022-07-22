Tuần mới (25-31/07/2022), con giáp nào thịnh vượng bất ngờ?

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 06:00

Các con giáp dưới đây may mắn đến bất ngờ vào tuần mới nhờ sự chăm chỉ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hi vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

Tuần mới (25-31/07/2022), con giáp nào thịnh vượng bất ngờ? - Ảnh 1
Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tuần này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Với các cặp đôi, quan hệ của đôi bên khá ổn định. Bạn có thể sắp xếp thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc với đối phương, tin rằng hai người sẽ có thêm nhiều kỉ niệm khó quên.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (25/7-31/7/2022) dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý tương đối ổn định vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật. Riêng ngày thứ Bảy được xem là ngày vượng nhất của bản mệnh. 

Người tuổi Tý có một tuần làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, người tuổi này cần nên chăm chỉ làm việc hơn nữa, đồng thời còn phải mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao để có thể đạt được đỉnh cao của sự nghiệp. 

Vận trình tài lộc Hung - Cát đan xen. Thứ Hai và thứ Ba không phải là ngày thích hợp để con giáp này đầu tư, kinh doanh nhưng nguồn tài chính có thể tăng cao trong vài ngày tới, đặc biệt là thời điểm giữa tuần. 

Vận trình tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa gặp được may mắn về chuyện tình yêu. 

Tuổi Dậu

Tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Dậu sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Hoặc việc gặp gỡ lại những người bạn cũ lại tạo cho bạn niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở ở phía trước.

Trong chuyện tiền bạc, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Bên cạnh việc đầu tư, bản mệnh nhớ dành ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình nhé.

Trên phương diện tình cảm, dù vợ chồng có chút khúc mắc bản mệnh vẫn tỏ ra ân cần, thấu hiểu. Chính tình yêu đã khiến bạn luôn biết cách nhường nhịn trong mối quan hệ và khiến đối phương cảm thấy ấm áp trước sự dịu dàng của mình.

Nhờ Tả Phù giúp đỡ mà sức khỏe của bản mệnh không đáng lo ngại nữa. Nhiều người gặp bác sĩ giỏi chạy chữa và nhanh chóng lấy lại phong độ. Những ai có chế độ tập luyện hợp lý đã nhanh chóng có được vóc dáng đáng mơ ước.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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