Từ thất tịch 7/7 âm lịch, con giáp nào đỏ tình lẫn bạc?

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 19:30

May mắn sẽ đến với ai?

Tuổi Dậu

Đúng ngày 7/7/2022, tuổi Dậu được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận của con giáp này cực vượng phát.

Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

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Đường tình duyên của tuổi Dậu có Tam Hợp chiếu mệnh, các mối quan hệ xã hội diễn ra tốt đẹp, hài hòa. Đôi khi tuổi Dậu ăn nói chưa được khéo léo nhưng nhà bản tính thật thà nên luôn được người khác quý mến, tín nhiệm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn hơn người khi liên tục nhận tin vui tiền bạc trong ngày hôm nay. Có vẻ như là Lễ thất tịch đã mang đến cơ duyên cho bạn gặp được người như ý khiến sức mạnh tinh thần của bạn tăng lên gấp bội, làm việc cũng hiệu quả hơn người. Hai người đã nhận ra sinh ra là để dành cho nhau, vậy còn chần chờ gì mà không tính chuyện yêu đương lâu dài đi nhỉ?

Tiền đồ sáng lạn đang ở phía trước, cấp trên đang nhắm cho bạn vị trí tốt vì nhận ra bạn hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí lãnh đạo. Nỗ lực hơn nữa chính là điều mà bạn nên làm lúc này nhé!

Tuổi Dần

Trong tháng cô hồn, tuổi Dần có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình bởi cuộc sống của người tuổi Dần có những bức tiến cực kỳ mạnh mẽ.

Ngoài ra, trên con đường tài lộc của Dần sẽ có khả năng thu được những hợp đồng tiền tỷ cuộc sống có những bước chuyển biến cực kỳ tích cực viên mãn.  Bước sang tháng 7 âm, tháng cô hồn, vận trình tài lộc của tuổi Dần chuyển biến vô cùng tích cực.

Trên con đường tình duyên trong tháng 7 này đường tình duyên của tuổi Dần khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Cuộc sống của họ sẽ vô cùng hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng bình yên vui vẻ.

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