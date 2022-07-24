Con giáp nữ nào nổi tiếng giỏi chịu đựng, phúc đức dồi dào, hậu vận suôn sẻ?

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 23:37

Giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là đầu hàng bỏ cuộc, các con giáp nữ dưới đây đích thực là nữ anh hùng hào kiệt.

Tuổi Sửu

Ai nấy đều biết tuổi Sửu là những con giáp cần cù, chăm chỉ, mỗi ngày mở mắt ra chỉ biết cắm mặt làm việc để tích góp và xây dựng cuộc sống đầy đủ. Họ là những người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, tuổi Sửu cho rằng nếu mình không tự làm chủ bản thân thì chẳng thế chăm lo và yêu thương bất cứ ai. Tuy nhiên, đức hy sinh và chịu đựng của tuổi Sửu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, chuyện gì phải chịu đựng thì họ vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận, bên cạnh đó tuổi Sửu cũng mạnh dạn chống lại những điều bất công.

Con giáp nữ nào nổi tiếng giỏi chịu đựng, phúc đức dồi dào, hậu vận suôn sẻ? - Ảnh 1
Tuổi Sửu thường không màn cuộc sống giàu sang, họ chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, không lo lắng mệt mỏi bất cứ điều gì đã là quá đủ.

Nhờ vậy mà phúc đức và tài vận của tuổi Sửu dần được tích góp và bùng nổ khi bước qua giai đoạn trung niên. Câu nói: “Tính cách làm nên số phận” rất hợp với tuổi Sửu, bởi vì họ đã cho đi mà không cần nhận lại nên sẽ được bù đắp vô cùng xứng đáng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất nghiêm túc, chững chạc tại nơi làm việc. Họ không dễ bị người khác hay các yếu tố ngoại cảnh quấy rầy. Nếu gặp phải khó khăn, họ có thể tự khơi dậy tiềm năng của bản thân và tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Áp lực dù lớn tới đâu cũng khó làm ảnh hưởng tới họ.

Bởi những lý do kể trên, người tuổi Hợi thường có nhiều cơ hội để phát triển tại nơi làm việc. Nếu biết nắm bắt tốt, họ sẽ càng ngày càng thăng tiến và đạt được vị trí đỉnh cao khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng chịu đựng áp lực rất tốt, bởi từ trước đến nay, họ không hề biết sợ hãi hay thoái lui là gì.

Họ luôn cho rằng đó là cảm xúc của những người yếu đuối, còn nếu muốn mạnh mẽ thì phải không ngừng cố gắng vươn lên, khó khăn chính là cơ hội để rèn luyện và khẳng định bản thân mình. Trong ấn tượng của mọi người, con giáp này vẫn luôn rất tài giỏi, dường như chẳng có bất cứ phong ba bão táp nào có thể hạ gục được họ.

Mỗi lần gặp phải khó khăn, họ sẽ luôn là người đầu tiên thử sức, họ không chỉ sẵn sàng đối diện với khó khăn của chính bản thân, mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh khi ai đó gặp vấn đề khó giải quyết nữa.

Chỉ cần tuổi Dần xuất hiện thì cho dù hoàn cảnh có gian nan ra sao, ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, bởi ai cũng có cảm giác rằng cho dù trời có sập, họ cũng sẽ chống đỡ đến cùng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Cuối tháng 6 âm lịch này, con giáp nào làm ăn phát đạt, tài lộc phủ kín cả nhà?

Cuối tháng 6 âm lịch này, con giáp nào làm ăn phát đạt, tài lộc phủ kín cả nhà?

Bước sang tháng 6 Âm lịch, những con giáp này hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ