Các con giáp nào được mệnh danh là ông hoàng thời trang, hút hồn đối phương vì gu thời trang cực đỉnh?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:00

Nổi tiếng với gu ăn mặc sang xịn mịn nên các con giáp này đi đến đâu là hút ánh nhìn của người khác đến đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sự cảm nhận thời trang khá ổn, họ biết điểm mạnh, điểm yếu của cơ thể mình ở đâu, nên "khoe" như thế nào để thật nổi bật và thu hút. Là một người phóng khoáng nên gu ăn mặc của họ cũng không bao giờ rập khuôn, họ mặc theo cảm nhận và tâm trạng của mình.

Những con giáp này khá coi trọng thương hiệu, họ cho rằng, một bộ quần áo đẹp phải thể hiện đẳng cấp. Ngoài ra, con giáp này còn chọn cho mình cách phối đồ theo xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới. Họ thích trưng diện thời trang không chỉ để làm đẹp vẻ ngoài mà còn muốn khẳng định con mắt tinh tế và cá tính đích thực của mình.

Tuổi Tỵ

Dù là nam hay nữ, người tuổi Tỵ đều rất thông minh, sáng tạo, đồng thời cực tôn thờ thời trang. Họ thích cái đẹp, đam mê cái đẹp và cả đời luôn theo đuổi cái đẹp. Chính vì điều đó mà họ liên tục cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất, sành điệu nhất để thể hiện đẳng cấp của mình. Người tuổi Tỵ có gu thẩm mỹ khá cao, nên họ thường trở thành tâm điểm trước đám đông vì sự chỉn chu và cầu toàn trong cách ăn diện.

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và cởi mở là những nét nổi bật trong tính cách người tuổi Tuất. Con giáp này thích làm việc theo hứng và trưng diện thời trang theo phong cách không giống ai, nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan và được nhiều người khen ngợi.

Các con giáp nào được mệnh danh là ông hoàng thời trang, hút hồn đối phương vì gu thời trang cực đỉnh? - Ảnh 1
Quan điểm của con giáp này là quần áo thể hiện đẳng cấp, bạn không thể nào được người khác tôn trọng khi ăn mặc xuề xòa, phải chỉn chu từ vẻ bề ngoài mới có thể gây được thiện cảm với người đối diện. 

Do đó, nếu muốn gây được sự chú ý từ cái nhìn đầu tiên với người tuổi Tuất, bạn nên chỉn chu hơn trong cách phối đồ của mình nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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