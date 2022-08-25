May mắn, tiền tài, sự nghiệp sẽ đến với các con giáp nào trong 7 ngày tới?

Những người tuổi Tỵ thường có tính cách khôn khéo, lanh lợi, biết cách đối nhân xử thế. Họ không chỉ có bạn bè thân thiết cả đời, mà còn giỏi kết giao trong mọi tầng lớp. Do đó, con giáp này thường có cơ hội gặp được quý nhân tương đối cao.

Cho dù có gặp những điều không quá thuận lợi, họ vẫn cố gắng không ngừng. Bản mệnh cũng không ngừng tìm cách phát triển và vươn lên, muốn trở nên xuất sắc hơn trong công việc. Điều này đem tới sự công nhận và chú ý của những người xung quanh.

Trong giai đoạn tới đây, người tuổi Tỵ dễ gặp may mắn và kiếm được nhiều tiền. Họ nhận được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hay cuộc sống đều hưng vượng.

Đặc biệt, khi xây dựng những mối quan hệ chất lượng cao rồi thì dù gặp khó khăn, người tuổi Tỵ cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận xui xung quanh, cũng có khả năng biến nguy thành an. Do đó, với những ai biết nắm bắt cơ hội thì có thể sẽ trở nên nổi bật.

Sự chăm chỉ cũng được đền đáp xứng đáng khi mà Thiên Tài cho thấy, vào thời điểm cuối tuần, con giáp này sẽ có cơ hội tăng tiến về tài lộc. Có thể là nhận được tiền thưởng cho những nỗ lực vừa qua. Đây không chỉ là sự tăng tiến về tiền bạc, mà còn là dấu ấn thể hiện sự ghi nhận từ cấp trên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không nên dồn hết tâm trí vào công việc và những mối quan hệ xung quanh mà quên đi tình trạng sức khỏe của mình. Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng, con giáp này có thể rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Đôi khi, nên dành thời gian quan tâm đến cơ thể nhiều hơn, sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ để bảo vệ thể trạng tốt. Có như vậy mới phấn đấu được trong thời gian dài hơn.

Tuổi Mão

Đây là một tuần vô cùng may mắn cho tuổi Mão khi công việc tiến triển tốt đẹp. Những khó khăn và vướng mắc dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả.

Vấn đề tài chính sẽ làm tuổi Mão hài lòng. Đặc biệt đến cuối tuần, bản mệnh còn hái ra vô số tiền bạc nếu nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội.

Trong tình cảm, người ấy đang có ý định dành cho tuổi Mão nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. Người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có suy nghĩ tích cực, lạc quan, đồng thời cũng là những người chăm chỉ, có trách nhiệm, mạnh mẽ trong hành động. Họ vừa có một mặt nghiêm túc, vừa có sự mềm mỏng, linh hoạt, chỉ số EQ cao.

Do đó, những người thuộc con giáp này thường sở hữu các mối quan hệ cá nhân tốt. Đây là một điều kiện vô cùng thuận lợi để họ gia tăng may mắn, hóa giải những xui rủi của mình trong giai đoạn sắp tới.

Nếu gặp được quý nhân giúp đỡ, cộng thêm cát tinh hỗ trợ, họ sẽ mở ra những cơ hội lớn trên con đường làm ăn, tăng tiến tài lộc thuận lợi. Có thể nói là công sức gây dựng các mối quan hệ rất đáng giá khi mọi người xung quanh vừa trở thành bạn, vừa có vị thế như người thầy, giúp con giáp này có cơ hội học hỏi nhiều điều.

Quý nhân không mời mà đến giúp công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió hơn, họ có thể hoàn thành vượt mức các mục tiêu của mình. Sự tiến bộ không ngừng cũng giúp thu nhập của họ tăng vọt. Tài vận thịnh vượng, tiền bạc rủng rỉnh trong gia đình, họ chắc chắn sẽ có một “vụ bội thu”.

Tuy vậy, người đạt được may mắn cũng thu hút điều thị phi, rắc rối xung quanh. Người tuổi Tý cũng không tránh khỏi khó khăn. Họ có khả năng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có cơ hội được cất nhắc khi Chính Quan xuất hiện, nhưng đồng thời có thể vụt mất. Kiếp Tài khuyên họ đừng vì thành tựu nhất thời mà kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác.

Nếu biết cách lắng nghe, cân bằng cái tôi và đối nhân xử thế hòa hợp, họ sẽ vượt qua được những khúc mắc này. Công việc chính và phụ đều có thể đem lại khoản thu nhập dư dả, tích cực.

(Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo)