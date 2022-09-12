Con giáp nào tài lộc bủa vây trong tháng 12/2022 này?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 15:00

Cùng chờ đón điều diệu kỳ sẽ đến với các con giáp này dưới đây trong tháng 12 tới.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông cho thấy tháng 12 là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

Trong tháng 12, bản mệnh sẽ phá vỡ và vượt qua mọi cản trở để tìm ra những cơ hội mới. Hãy tận dụng nắm bắt khi có cơ hội học tập nâng cao kĩ năng, có thể vất vả song đây sẽ là những kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời. 

Những nỗ lực trong thời gian qua của tuổi Thìn sẽ được đền đáp. Cấp trên đã ghi nhận thực lực của bạn, chính vì thế thời điểm cuối năm này bản mệnh hoàn toàn có cơ hội thăng chức vượt cấp. Theo tử vi, tháng 12 dương lịch này bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai trong tháng 12 này. 

Dù tài lộc có phần vượng phát song tuổi Thìn cũng chớ vì vậy mà chủ quan. Có điềm báo kẻ gian hãm hại nên dù sao, cẩn trọng vẫn luôn là điều cần thiết.

Tuổi Sửu

Tử vi phương Đông nói rằng tháng 12 dương lịch của người tuổi Sửu tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Sửu thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Bản mệnh vẫn có những nguồn thu phụ song hãy tập trung làm tốt công việc chính vì đây mới là nguồn giúp bạn rủng rỉnh trong thời gian này.

Con giáp nào tài lộc bủa vây trong tháng 12/2022 này? - Ảnh 1
Sau thời gian phấn đấu chăm chỉ, giờ đây người tuổi Sửu đã có thể thoải mái tận hưởng những thành quả do chính công sức mình tạo dựng.

Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên nên những người làm kinh doanh có thể tận dụng để kiếm thêm, đánh trúng tâm lý người dùng. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực mới lại không phải quyết định khôn ngoan.

Tháng 12, người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất trong thời gian này hơn người làm ăn lớn.

Tuổi Tý

Tháng 12 là thời điểm tuổi Tý dễ dàng gặp hái thành công, tiền bạc rủng rinh khu được Thần tài chiếu mệnh.

Các nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh đều có xu hướng tăng với những tín hiệu khả quan. Đặc biệt càng về cuối tháng tài vận càng khởi vượng, làm ăn dễ dàng, thu tiền về đầy tay.

Tuy có vấp phải chút khó khăn song quý nhân sẽ xuất hiện trợ giúp bản mệnh tránh bớt rủi ro, xui xẻo. Dẫu vậy vẫn cần cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước. 

Những tháng cuối năm luôn dễ phát sinh nhiều khoản chi tiêu, nên để tránh tiền thu về nhiều mà vẫn chật vật, bản mệnh cần xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Có những khoản thực sự không cần thiết phải chi, bản mệnh hãy là những người tiêu dùng thông minh, chớ để cảnh tiền kiếm ra nhiều nhưng cuối tháng vẫn không thấy đâu. 

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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