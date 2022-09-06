10 ngày tới, các con giáp nào lao đao không có chỗ đứng, con giáp nào may mắn hết phần thiên hạ?

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 23:40

Trong 10 ngày tới, mỗi con giáp là một vận mệnh khác nhau.

Tuổi Dần

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh luôn cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi, hay lo nghĩ, thường so đo thiệt hơn nhưng lại không có hành động thực tế để giải quyết vấn đề. Nếu duy trì tình trạng này, bạn không chỉ thụt lùi so với chính bản thân mình mà còn tự tạo cơ hội để người khác vượt qua mình.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thường hay chần chừ, do dự nên dễ chậm chân so với đối thủ. Hơn nữa, bạn vẫn mãi đi theo lối mòn nên chưa thể khiến đồng tiền chảy vào trong túi nhiều hơn trước.

Đây là lúc con giáp này cần nhìn nhận bản thân mình, tìm ra ưu thế cũng như khuyết điểm của bản thân để có định hướng phát huy và sửa đổi trong tương lai.

Người tuổi Dần cũng không nhận được tin vui trên phương diện tình cảm trong 10 ngày tiếp theo này. Có lẽ đây là lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ hoặc cách hành xử của bản thân, như vậy mới có cơ hội đón nhận hạnh phúc cũng như tránh được việc tổn thương người thân thiết nhất.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

10 ngày tới, các con giáp nào lao đao không có chỗ đứng, con giáp nào may mắn hết phần thiên hạ? - Ảnh 1
Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

 

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất phải đối diện với nhiều thử thách. Khó khăn bày ra trước mắt đòi hỏi bạn phải cố gắng hết sức để vượt qua. Đừng lo công sức mình bỏ ra là uổng phí, chỉ cần bạn chịu lao động thì chắc chắn gặp được cơ hội để lội ngược dòng, khẳng định giá trị của bản thân mình.

Thời gian này, con giáp này cần phải cẩn thận trước nhiều nguy cơ trong môi trường làm việc. Có thể người đồng nghiệp, bạn bè bạn tưởng chừng thân thiết sẽ phản bội bạn vì lợi ích.

Vì thế, hãy luôn cẩn trọng trong mọi quyết định, chớ vội vàng tin tưởng bất cứ ai, cho dù đó là người bạn quen biết đi nữa. Thời điểm này, bạn làm việc gì cũng nên dựa vào sức của chính mình.

Chuyện tài lộc cũng chưa có tiến triển gì tích cực, chủ yếu là bởi bạn phải đối diện với sự cạnh tranh thiếu lành mạnh đến từ đối thủ.

Tuy nhiên, Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng cho thấy chỉ cần bạn chăm chỉ, tập trung vào nhiệm vụ của mình, phát huy được thế mạnh của bản thân thì vẫn sẽ giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra, bạn đừng nghĩ đến việc hãm hại hoặc trả đũa người khác. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

 

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