Tử vi tuần (từ 17-23/10/2022): 3 con giáp được quý nhân che chở, tài lộc tăng lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 16:27

Hãy cùng xem đó là 3 con giáp nào nhé.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Tuần (từ 17-23/10/2022), tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

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Tuần (từ 17-23/10/2022), tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra

Tuần (từ 17-23/10/2022) là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới.

Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá cẩn thận, chu đáo. Người này có phúc khí nên có số mệnh giàu sang phú quý. Con giáp này thông minh hơn người lại có giác quan thứ 6 nhạy bén. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm gì cũng có kế hoạch, tính toán chứ không ngẫu hứng, bốc đồng.

Tuần (từ 17-23/10/2022), con giáp tuổi Tý có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận.

Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng giá trị, nhận được nhiều đơn hàng. Con giáp này làm nông nghiệp thì mùa vụ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Họ từng bước đạt được thành công như mong đợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Tử vi 2 ngày đầu tuần (17,18/10/2022), 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu nhập nhờ đó mà tăng lên rất nhiều.

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