Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, 3 con giáp gặp quý nhân, đón vận khí mới, tài lộc hưng vượng bừng bừng, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 08:25

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón một mùa hè tưng bừng tài lộc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón một mùa hè rực rỡ. Bản thân Ngọ là người có cuộc đời đủ vị đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc vô bờ bến. Nửa đầu cuộc đời của bạn sẽ gặp nhiều vất vả, làm gì cũng không mấy suôn sẻ.

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, bạn sẽ đón nhận sự kiện đáng vui mừng, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, không lo thiếu tiền. Hơn nữa sự nghiệp của bạn cũng thẳng đường thăng tiến. Nửa đời sau bạn có thể yên tâm hưởng an nhàn, phú quý.

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, 3 con giáp gặp quý nhân, đón vận khí mới, tài lộc hưng vượng bừng bừng, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, bạn sẽ đón nhận sự kiện đáng vui mừng, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, không lo thiếu tiền. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, người tuổi Sửu là con giáp đầu tiên đón nhận niềm vui may mắn. 

Bạn sẽ đón nhận năng lượng mạnh mẽ của mùa hè, xua tan đi âm khí trong ngũ hành. Sửu sẽ đón vận khí mới, đón nhận tài lộc hưng vượng trong thời gian tới.

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, bạn sẽ gặp vạn điều may mắn, mọi sự như ý, được Thần Tài ưu ái nên có cơ hội làm ăn và phát tài. 

Nhờ quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng quan tiến chức, đầu óc cũng linh thông để có được những sáng tạo mới.

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, tài lộc của bạn sẽ bùng nổ như mùa hè, rất đáng mong đợi.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Chó có một ngày cơ bản là rất ổn. Bạn là người có khí chất, tính cách hoạt bát, làm việc chăm chỉ.

Thứ 2 đầu tuần, ngày 17/10/2022, vận may của bạn cực kỳ khởi sắc, nhờ kết quả công việc vượt trội nên lương bổng của bạn cũng tăng theo, túi tiền căng chặt, mọi sầu muộn cũng tiêu tan.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai, 16/10, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng bản mệnh, cuối năm thăng quan tiến chức.

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Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi tuất

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