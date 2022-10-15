Vận may gõ cửa trong ngày 16/10/2022, 3 con giáp làm việc gì cũng hanh thông, đón nhiều tin vui, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 11:01

Vận trình của 3 con giáp này sẽ biến chuyển theo hướng tích cực trong ngày 16/10/2022.

 Tuổi Tý

Người tuổi Tý có suy nghĩ rất đơn giản. Họ không phải tuýp người thích lươn lẹo mà luôn thẳng thắn, không giấu được bí mật trong lòng. Tuy nhiên, đây cũng là con giáp thiếu quyết đoán, khi rơi vào tình huống rắc rối dễ bị bối rối, không có chính kiến của mình.

Ngày 16/10/2022 sẽ mở ra khoảng thời gian tốt đẹp với những người tuổi Tý. Vốn là người được ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo và tháo vát, tuổi Tý sẽ chứng minh được năng lực của mình khi có cơ hội đến.

Vận may gõ cửa trong ngày 16/10/2022, 3 con giáp làm việc gì cũng hanh thông, đón nhiều tin vui, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ngày 16/10/2022 sẽ mở ra khoảng thời gian tốt đẹp với những người tuổi Tý.  Ảnh minh họa: Internet

 

tuổi Dần

Theo tử vi, người cầm tinh con giáp tuổi Dần thường có số mệnh khá tốt. Họ là những người có chỉ số EQ và IQ cao, giỏi giao tiếp xã hội và sống chân thành. Người tuổi này rất độc lập và có tham vọng, một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng.

Họ dám thử thách bản thân và không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ. Đó cũng là lý do người tuổi này thường đạt được thành công trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bước sang ngày 16/10/2022, vận trình của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Ngay trong tuần đầu tiên, người tuổi Dần có thể gặp được vận may gõ cửa, được quý nhân giúp đỡ, phúc khí tràn đầy.

Công việc của họ sẽ thêm nhiều phần hanh thông, có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã mang nhiều phúc khí. Người tuổi này dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Hợi thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Theo tử vi, ngày 16/10/2022 sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Hợi khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Hợi sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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