Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 10:46

Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Phật Bà dang rộng cánh tay xua đuổi vận xui thần tài gõ cửa, giúp 3 con giáp sau đây một bước lên hương, xây dựng cơ nghiệp, thành đại gia tiền tỷ người người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Mão nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Mão nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông khi bước vào 12 giờ ngày 16/10/2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 2
 Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đi tìm con giáp phát tài trong 16/10/2022, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.

Cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng. Người tuổi Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 16/10/2022, 3 con giáp may mắn đỏ cả tiền lẫn tình, lưng tựa 'núi vàng, sự nghiệp thành đạt vô cùng, lộc lá rực rỡ, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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