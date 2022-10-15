Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Phật Bà dang rộng cánh tay xua đuổi vận xui thần tài gõ cửa, giúp 3 con giáp sau đây một bước lên hương, xây dựng cơ nghiệp, thành đại gia tiền tỷ người người ngưỡng mộ.
- Tử vi 16 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình rực rỡ, khai sáng công danh, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà
- Đúng 12 giờ trưa nay (15/10/2022), 3 con giáp chắc chắn phát tài, tiền của ngập tràn, có được vô vàn may mắn, đổi vận đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý không ai sánh bằng
Tuổi Mão
Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.
Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Mão nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông khi bước vào 12 giờ ngày 16/10/2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.
Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Thìn
Đi tìm con giáp phát tài trong 16/10/2022, người tuổi Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi, dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình.
Cát tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Thìn, chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Quý nhân vây quanh trợ mệnh, cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng. Người tuổi Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.