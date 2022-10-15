Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Vào 12 giờ ngày 16/10/2022, Mão nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.