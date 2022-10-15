Tử vi 16 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình rực rỡ, khai sáng công danh, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 08:45

16 ngày cuối tháng 10 này, là thời điểm 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuyện tình duyên ngọt ngào, êm đẹp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp tài giỏi, mạnh mẽ. Người tuổi này tự lập, thích nghi tốt với môi trường. Con giáp này sống khá lý trí và thường cân nhắc vấn đề kỹ càng trước khi quyết định. Trong công việc, họ có tinh thần trách nhiệm cao, có chí tiến thủ.

Tử vi 16 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình rực rỡ, khai sáng công danh, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà - Ảnh 1
 Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Được quý nhân đồng hành, con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ được giúp đỡ về nguồn vốn và các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

 

16 ngày tới, người tuổi Thân trúng quả đậm, tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Được quý nhân đồng hành, con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ được giúp đỡ về nguồn vốn và các mối quan hệ.

Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết. Sự nghiệp của họ dần thăng tiến, khởi sắc hơn trước. Nhưng con giáp tuổi này làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý đề phòng những kẻ xấu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chân thật, có sao nói vậy. Họ là người có chí tiến thủ, rất bình tĩnh và lý trí trong cuộc sống. Mỗi khi chuẩn bị làm gì, con giáp này đều tính toán từng đường đi, nước bước. Vì vậy, khi quyết định làm gì, họ tránh được những sai lầm. Người tuổi Sửu có suy nghĩ chín chắn và già dặn hơn so với tuổi. Họ thường là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong gia đình.

Tử vi 16 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình rực rỡ, khai sáng công danh, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà - Ảnh 2
Người tuổi Sửu sẽ tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Những người đã có gia đình thì tình cảm đôi bên càng lúc càng mặn nồng, gắn bó - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày 16 đến hết tháng 10, người cầm tinh con trâu nhận được những cơ hội mới trong sự nghiệp. Họ được dự báo sẽ bước vào môi trường làm việc mới, được học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm mới. 

Cơ hội thăng tiến dành cho họ cũng rộng mở hơn. Người làm kinh doanh cũng đã tìm được hướng đi đúng để phân phối sản phẩm của họ. Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu sẽ tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Những người đã có gia đình thì tình cảm đôi bên càng lúc càng mặn nồng, gắn bó.

Tuổi Tý

Tháng ngày qua, rất nhiều người tuổi Tý rơi vào cảnh lao đao vì có nhiều chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng, nhờ sự chăm chỉ và thông minh, hoạt bát của mình, họ đã phần nào kiểm soát được tình hình và có sự bứt phá ấn tượng.

Tử vi 16 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận trình rực rỡ, khai sáng công danh, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà - Ảnh 3
Người tuổi Tý có thể trở thành quý nhân của chính mình, từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp, trở nên giàu có viên mãn khiến người khác phải nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, ngoài sự thông minh, nhanh nhẹn thì người tuổi Tý còn có những đặc điểm trời sinh tuyệt vời giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn, đó là khả năng thích ứng rất nhanh với thời cuộc, cực kỳ thận trọng và có khả năng linh cảm tốt trước các biến cố để họ có thể “đi tắt đón đầu” và đưa ra những thay đổi thích hợp.

Trong 16 ngày cuối tháng 10 này, là lúc mà hầu như người tuổi Tý làm gì cũng có khả năng thành công rất cao, đặc biệt là kinh doanh. Đặc biệt, nếu họ kinh doanh với người tuổi Tý, thì khả năng thành công rực rỡ còn cao hơn nữa. Do đó, với sự thông minh tuyệt vời của mình, nếu biết tận dụng, người tuổi Tý có thể trở thành quý nhân của chính mình, từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp, trở nên giàu có viên mãn khiến người khác phải nể phục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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