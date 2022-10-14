Đúng 16 giờ chiều mai (15/10), 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', khai sáng công danh, hanh thông tài lộc, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:07

Đúng 16 giờ chiều mai (15/10), có 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Thân tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/10), 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', khai sáng công danh, hanh thông tài lộc, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều mai, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi tích cực, công việc dần suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, vận trình của người tuổi Thân được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, đúng 16 giờ chiều mai, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi tích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Thời gian tới, tài vận của tuổi Thân vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Thân đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong 100 ngày tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/10), 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', khai sáng công danh, hanh thông tài lộc, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều mai, tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16 giờ chiều mai, tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Đúng 16 giờ chiều mai (15/10), 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', khai sáng công danh, hanh thông tài lộc, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ chiều mai, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), 3 con giáp chính thức chấm dứt chuỗi ngày 'nước mắt chan cơm', của nả ùa về như thác lũ, trăm sự đều suôn sẻ

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), 3 con giáp chính thức chấm dứt chuỗi ngày 'nước mắt chan cơm', của nả ùa về như thác lũ, trăm sự đều suôn sẻ

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), 3 con giáp này gặp nhiều điều may mắn, công việc của họ có những bước tiến mới.

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