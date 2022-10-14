Bắt đầu từ ngày mai (15/10), 3 con giáp chính thức chấm dứt chuỗi ngày 'nước mắt chan cơm', của nả ùa về như thác lũ, trăm sự đều suôn sẻ

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Thời điểm này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có trí lực tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù vận khí kém, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, họ vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và ai cũng có thể gặp được những cơ hội tốt hơn để phát triển sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được cơ hội và nỗ lực để đạt được thành công như mình mong đợi.

Nhưng người tuổi Mão tiếp thu nhanh, ham học hỏi và rất cầu tiến. Thời trẻ, sự nghiệp của họ long đong lận đận, nhiều lần thay đổi công việc nhưng càng về sau, công việc của họ càng ổn định.

Bắt đầu từ ngày mai (15/10), người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc. Những người này sẽ đưa ra những lời khuyên để giúp con giáp này có định hướng tốt hơn cho tương lai.

Người tuổi Mão có phúc khí dồi dào, lại được quý nhân phù trợ nên làm đầu gặt đấy, vượng đường thăng tiến. Người tuổi này nếu làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Thân‏

‏Tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Thân bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

N gười tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất - Ảnh minh họa: Internet

‏Bắt đầu từ ngày mai (15/10), người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu.

Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của người tuổi Thân trong năm mới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Thân sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.