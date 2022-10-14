Tử vi học có nó, người tuổi Dậu trong những năm gần đây có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt vào 4 ngày tới đây, tuổi Dậu lại càng may mắn hơn khi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa.

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận. Họ từng rất giàu có đủ đầy nhưng rồi vận may chưa tới khiến bản thân phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Hợi sinh ra đã được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, trong cuộc sống, họ thường gặp những may mắn bất ngờ. Người tuổi này tâm tính thiện lương, hay giúp đỡ mọi người nên hậu vận thường nhận được phúc báo. Không những thế, người tuổi này thường mang đến may mắn, phúc lộc cho những người xung quanh. Nhà nào có người tuổi Hợi thì nhà đó mỗi ngày một hưng vượng, phúc khí càng dồi dào.

Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau này không cần lo cơm áo gạo tiền mà vẫn sống thoải mái sung túc.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, được giao phó cho vị trí mới phù hợp với năng lực. Người làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng ùn ùn kéo đến, các thương vụ đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

4 ngày tới đây, người tuổi Hợi được cát tinh chiếu mệnh nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, được giao phó cho vị trí mới phù hợp với năng lực. Người làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng ùn ùn kéo đến, các thương vụ đều thuận lợi.

Không những thế, con giáp này còn gặp được những chuyên gia trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Từ đó, họ có thêm lời khuyên và động lực để bứt phá trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi cũng từng bước thăng hoa.

Người đã có gia đình thì sau những mâu thuẫn, hiểu lầm, tình cảm đôi lứa ngày một thắm nồng, dự báo sẽ có tin vui mang thai, sinh con. Người còn độc thân cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, nhanh trí. Họ luôn đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Người tuổi này mang tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè. Họ cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được người tốt giúp đỡ. Tuy vậy, người tuổi này cũng có khí rất bốc đồng, làm việc gì cũng vội vàng. Họ cần suy xét vấn đề kỹ lưỡng hơn để tránh những sai sót.

4 ngày tới đây, người tuổi Tý nhiều tài lộc, có nhiều cách kiếm tiền. Vì vậy, số tiền tiết kiệm của họ tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý không sợ thất bại, dám thử thách bản thân. Họ luôn kiên cường và tin tưởng vào tương lai tươi sáng. 4 ngày tới đây, người tuổi Tý nhiều tài lộc, có nhiều cách kiếm tiền. Vì vậy, số tiền tiết kiệm của họ tăng lên đáng kể.

Cuộc sống của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Con giáp này làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng lộc lá đầy tay, tiền vào như nước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.