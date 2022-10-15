Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Sự nghiệp: Tử vi ngày mới cho thấy, Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Hợi phân biệt rõ thị phi, trắng đen. Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Thiên Ấn là cơ hội tuổi Hợi được sáng tạo, sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú. Đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tươi vui hơn.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài mang lại tin vui về đầu tư hay kinh doanh cho con giáp tuổi Mão trong thời gian này. Có thể là lợi nhuận đang về, thế nhưng nhất định phải có tiền trong tay mới cảm thấy chắc chắn bạn nhé, đừng vội vàng mua sắm, ăn mừng trước làm gì.

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Tình cảm: Chính Tài mang đến những tín hiệu khởi sắc trong ngày mai trên vận trình tình cảm. Vận đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được nhân duyên của đời mình. Chỉ cần bản mệnh mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến bạn thôi.

Chính Tài mang đến những tín hiệu khởi sắc trong ngày mai trên vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai là ngày nên dành cho gia đình, nhất là khi Tam Hội xuất hiện thì việc này mang lại cho bạn ý nghĩa lớn lao hơn bạn tưởng. Do đó, con giáp tuổi Thìn nên gác lại bộn bề cuộc sống để ở bên người thân của mình.

Thực Thần giúp tuổi Thìn có cảm giác yên ổn với những gì đang có. Những điều bạn cảm thấy quen thuộc chính là thứ đang kìm hãm bạn, không cho bạn cơ hội làm mới bản thân. Chưa chắc các sở thích của bạn đã lành mạnh đâu, bạn nên xem xét thay đổi và phát triển bản thân hơn nhé!

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của tuổi Thìn tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Con giáp này luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Con giáp này không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn trong các mối quan hệ.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của tuổi Thìn tiến triển rất yên bình và hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo