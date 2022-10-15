Đúng khuya nay 15/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình nhiều tin vui, tiền tài trải đầy nhà, gia đạo ấm êm, đào hoa nở rộ

Tử vi ngày 15/10/2022 của 12 con giáp thấy, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Mão tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vận, tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Tử vi hàng ngày dự báo, tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới Chính Quan tương trợ, người tuổi Thân theo con đường sự nghiệp hoặc học hành, nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào trong ngày hôm nay. Vốn kiến thức phong phú giúp bạn trở thành một người đầy bản lĩnh khi đối diện với khó khăn, thách thức.

Kim sinh Thủy cho thấy những dấu hiệu lạc quan trên phương diện tình cảm của người tuổi Thân. Người độc thân có thể được người thân quen giới thiệu cho những đối tác triển vọng, từ đó mở ra bước phát triển mới trong cuộc sống của bạn.

Người đã lập gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Người ấy chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày, đồng thời cũng là bến bờ để bạn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Kim sinh Thủy cho thấy những dấu hiệu lạc quan trên phương diện tình cảm của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trên phương diện sự nghiệp, Thiên Ấn chỉ đường, người tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo trong ngày hôm nay. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bạn nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể có thiện cảm với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu còn chưa kết hôn nhưng tình cảm đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo