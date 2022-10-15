Đồng hồ điểm 12h trưa 15/10/2022: TOP 3 con giáp cầu được ước thấy, sự nghiệp thành đạt như ý, bản mệnh vét hết may mắn, tài chính khởi sắc, tình duyên thêm bền chặt

Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay Thứ Bảy 15/10/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Có Thực Thần bảo trợ, người tuổi Mão chuẩn bị đón tin vui về vấn đề tiền bạc. Có khoản tiền từ nguồn thu nhập thêm, buôn bán thêm nay đã về với bạn. Bạn đủ nhạy bén nhìn ra những cơ hội tốt để đầu tư tiền mình vào đó, giúp cho tài khí được duy trì rất tốt.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Có Thực Thần bảo trợ, người tuổi Mão chuẩn bị đón tin vui về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ 7 ngày 15/10/2022, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy, cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả.

Một số người làm ăn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc. Hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Thìn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Thìn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo