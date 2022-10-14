Đúng ngày mai, 15/10: CÁT THẦN soi sáng, 3 con giáp này tài lộc vô như thác, của cải đầy tay, bản mệnh tắm trong biển vàng, giàu nứt đố đổ vách

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 15/10/2022 ngày mai, công việc của tuổi Thìn khá suôn sẻ, có một vài niềm vui sẽ đến với con giáp này. Đó có thể là lời mời tụ hội, ăn uống hay những món quà nho nhỏ.

Ngày mai, vận thế tổng thể của tuổi Thìn đang tăng tiến, cảm thấy khoan dung với người khác là điều rất tốt. Vận trình tình duyên lên ngôi, yêu đương cũng cần phải suy nghĩ chín chắn.

Từ giữa tháng, một số sự kiện thú vị sẽ khiến con giáp này muốn nhìn sâu vào thế giới tinh thần và chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Thìn cải thiện các mối quan hệ. Người độc thân có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn với đối tượng mình thương mến.

Ngày mai, vận thế tổng thể của tuổi Thìn đang tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 15/10/2022, vận may tiền bạc đã tới với tuổi Dậu trong ngày tài tinh ghé thăm. Con giáp này rất thuận lợi nếu muốn cải thiện tình hình tài chính hôm nay. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội để gia tăng tài sản của mình.

Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, vận thế tổng thể của tuổi Dậu đang lên, ước mơ sẽ thành hiện thực. Vận trình tình duyên khởi sắc, có sự hỗ trợ tinh thần của đối phương, phát huy tác dụng tối đa.

Cục diện tam hội còn mang tới nhân duyên tốt đẹp để có thể gặp gỡ người nào đó, nếu không thì cũng là cuộc gặp những người thân trong gia đình. Có vẻ như sau những thời gian bận rộn thì con giáp này mong muốn được trở về bên người yêu thương và lắng nghe những cảm xúc, chia sẻ từ họ.

Cục diện tam hội còn mang tới nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi trực tuyến ngày 15/10/2022, Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Song bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người bạn luôn trông đợi bao lâu nay thì sao?

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo