Đúng 12h02p trưa mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, bản mệnh tin vui ồ ạt, tình - tiền thăng hoa bội phần

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 07:23

Đúng 12h02p trưa mai 15/10, top 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, tin vui ồ ạt, tình - tiền thăng hoa, vận trình viên mãn.

Tuổi Tý

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Cũng trong ngày này, nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa nên công việc của bạn cũng thuận lợi hơn hẳn. Các kế hoạch đang đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ tới đích.

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào ngày mai Thứ Bảy 15/10/2022, Tuổi Tý đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày mai khiến cho Tuổi Tý có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Đúng 12h02p trưa mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, bản mệnh tin vui ồ ạt, tình - tiền thăng hoa bội phần - Ảnh 1
Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

May mắn hơn, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất đầm ấm và hòa thuận. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm giữa các thành viên bằng một bữa ăn ngon hoặc đơn giản là cùng xem một chương trình giải trí.

Đúng 12h02p trưa mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, bản mệnh tin vui ồ ạt, tình - tiền thăng hoa bội phần - Ảnh 2
May mắn hơn, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất đầm ấm và hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Ấn trao cho người tuổi Mão cơ hội khẳng định vị thế. Nhờ có kinh nghiệm dày dặn, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc được giao, dù cho đó là một công việc khó khăn. Thậm chí, bạn còn dư thời gian giúp đỡ người khác nữa.

Có Thực Thần bảo trợ, người tuổi Mão chuẩn bị đón tin vui về vấn đề tiền bạc. Có khoản tiền từ nguồn thu nhập thêm, buôn bán thêm nay đã về với bạn. Bạn đủ nhạy bén nhìn ra những cơ hội tốt để đầu tư tiền mình vào đó, giúp cho tài khí được duy trì rất tốt.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão tiến triển rất yên bình và hòa hợp. Con giáp này luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình vì tin tưởng đối phương. Và đây chính là điều giúp vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Con giáp này không còn bị động nữa mà dần chủ động hơn trong các mối quan hệ.

Đúng 12h02p trưa mai 15/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, bản mệnh tin vui ồ ạt, tình - tiền thăng hoa bội phần - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của tuổi Mão tiến triển rất yên bình và hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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