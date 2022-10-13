Đúng ngày mai, 14/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên, tình - tiền thập phần viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 13:34

Đúng ngày mai, 14/10, 3 con giáp này may mắn uống trọn phước lành trời ban, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên, may mắn không ai bằng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người giỏi ngoại giao và tối mai thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Tuổi Thân nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Thân cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Đây là thời điểm Tuổi Thân nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Thân ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Đúng ngày mai, 14/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên, tình - tiền thập phần viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Thân nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày mai như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Thứ Sáu 14/10/2022 ngày mai, Tuổi Hợi sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Tình yêu của Tuổi Hợi cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối mai nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. 

Đúng ngày mai, 14/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên, tình - tiền thập phần viên mãn - Ảnh 2
Tình yêu của Tuổi Hợi cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai cho biết, Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Trong ngày Dần Thìn tương hội có lẽ sẽ là điểm khởi đầu cho những điều tốt lành trong ngày mai của người tuổi Thìn. Đặc biệt là vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng vượng phát. Tiền bạc dồi dào đổ về nhiều như nước, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Thìn tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Thìn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Đúng ngày mai, 14/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng như tiên, tình - tiền thập phần viên mãn - Ảnh 3
Trong ngày Dần Thìn tương hội có lẽ sẽ là điểm khởi đầu cho những điều tốt lành trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 14/10/2022: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', công danh thành toại, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải nhiều vô số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Sửu ngày mai 14/10/2022: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', công danh thành toại, bản mệnh có điềm báo tài lộc, của cải nhiều vô số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Sửu ngày mai quý nhân bám gót 3 con giáp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, công danh thành toại, bản mệnh của cải khấm khá, tiền đồ xán lạn.

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