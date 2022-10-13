Cuối ngày mai 14/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, công danh lao dốc, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Tý Ngọ Tương Xung cho thấy người tuổi Ngọ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải cáng đáng quá nhiều công việc trong ngày mai. Tuy nhiên, dù không được ai giúp đỡ, bạn cũng hãy cố gắng làm việc thật tốt, chớ tốn thời gian than thân trách phận.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy bạn dễ bị ốm trong thời điểm giao mùa, hãy xem trước dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp cho những ngày này bạn nhé. Luôn cố gắng đảm bảo sức khỏe để không phải mất thời gian cho việc nằm lì ở nhà vì những cơn sốt mà chẳng làm được việc gì.

Hãy có cái nhìn tích cực hơn về những gì mình đang gặp phải. Khó khăn là yếu tố không thể tránh được trên con đường phát triển, hoàn thiện bản thân. Trải qua khó khăn, bạn sẽ ngày càng trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, để đến một lúc nào đó có thể chinh phục đỉnh cao.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy bạn dễ bị ốm trong thời điểm giao mùa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tý Mùi Tương Hại khiến người tuổi Mùi ngày mai thường xuyên có cảm giác bất an, thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục điều đó bằng việc tìm đến những người tích cực. Nên tìm người đáng tin cậy để có đủ những gợi ý, lời khuyên thích hợp.

Thủy - Thổ xung khắc khiến nhiều người rơi vào tình trạng nợ nần cũng chỉ vì bạn không có tiền dự trữ trong khi khó khăn. Rắc rối hiện tại khiến tâm trí bạn không còn sáng suốt, hãy xin lời khuyên và hỗ trợ của người thân bạn nhé.

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Bạn đừng lấy lí do công việc bận rộn để kéo giãn khoảng cách với người ấy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ của hai người sẽ ngày một lạnh nhạt, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân đấy.

Tý Mùi Tương Hại khiến người tuổi Mùi ngày mai thường xuyên có cảm giác bất an, thiếu quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù có Tương Phá nhưng nếu con giáp tuổi Dậu làm việc chắc chắn, luôn có biện pháp đề phòng rủi ro thì đều có khả năng hạn chế tối thiểu những tổn thất nhất định. Vì thế, dù làm việc gì cũng nên có kế hoạch trước và đừng quên một số những giải pháp được đề ra trước khi mọi thứ không đi theo những gì đã định.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên nhiều sự việc xảy ra khiến tuổi Dậu có cảm giác thất vọng về bản thân hoặc một người nào đó ngày mai. Thế nên, điều quan trọng vẫn là tìm cách thư giãn và dành nhiều thời gian cho riêng mình nhiều hơn.

Trong ngày Thổ vượng, sức khỏe của tuổi này bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù công việc nhiều tới đâu thì cũng nên để ý tới chuyện ăn uống nhé, đừng để tới khi dạ dày gặp vấn đề rồi mới tìm cách khắc phục, đến lúc sức khỏe sa sút rồi thì cũng đã muộn.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên nhiều sự việc xảy ra khiến tuổi Dậu có cảm giác thất vọng về bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo