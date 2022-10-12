Có Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mai như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Trong ngày tam hợp ghé thăm, tuổi Tuất có cơ hội rất tốt để có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 13/10/2022 ngày mai, kiến thức về tiền bạc của tuổi Tuất sắc sảo hơn, với nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm có thể là một phương án tốt, song đầu tư mới thực sự đem lại nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn.

Có Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mai như trải thêm hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai người tuổi Thân gặp ngày tam hợp nên vận trình hanh thông, suôn sẻ, không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cứ yên tâm trải qua một ngày làm việc bình yên, thoải mái với những dự định lớn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ lắm đấy. Người tuổi Thân hãy tự tin vào năng lực của mình và phát huy một cách tối đa nhé.

Ngày mai, con giáp Thân cũng khởi sắc hơn hẳn trong các vấn đề tiền bạc. Nếu bạn hy vọng được tăng lương thì con giáp này nên có những bước chuẩn bị nhất định. Nghiên cứu mức thu nhập của những người có năng lực tương đương với bạn tại công ty cũng như mức lương ở những công ty khác có cùng ngành nghề, bằng cấp như bạn.

Ngũ hành tương sinh còn khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người vừa giúp cải thiện sức khỏe lại vừa có thể gia tăng sự kết nối. Niềm vui trong quá trình tập luyện cùng mọi người sẽ khiến con giáp này cảm thấy luôn vui vẻ, tràn năng lượng mỗi ngày.

Ngũ hành tương sinh còn khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mặt tốt là với sự nâng đỡ của cát tinh, một phần nhờ vào sự cao trào trong cảm xúc mà khả năng cảm thụ nghệ thuật và sáng tạo trong con giáp này cũng được nâng cao. Điều này rất có lợi cho những người làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại mình đang đối mặt, hãy tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh đó, tử vi cho biết hôm nay không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại mình đang đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo