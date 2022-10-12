Qua đêm nay, 12/10: Cổng trời mở ra, CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh chạm đỉnh, tài chính khấm khá, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy bến đõ

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 21:25

Qua đêm nay, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, tài chính khấm khá, tình duyên thập phần vượng sắc, gia đạo ấm êm, bản mệnh hạnh phúc vô biên.

Tuổi Tuất

Có Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mai như trải thêm hoa hồng. Thời gian này bạn cần cố gắng phát huy hết thế mạnh bản thân, vận trình đang rất hanh thông nên chỉ cần bạn có quyết tâm là ắt sẽ có được thành công.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 13/10/2022 ngày mai, kiến thức về tiền bạc của tuổi Tuất sắc sảo hơn, với nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm có thể là một phương án tốt, song đầu tư mới thực sự đem lại nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn.

Trong ngày tam hợp ghé thăm, tuổi Tuất có cơ hội rất tốt để có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương.

Qua đêm nay, 12/10: Cổng trời mở ra, CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh chạm đỉnh, tài chính khấm khá, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy bến đõ - Ảnh 1
Có Chính Quan bảo trợ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mai như trải thêm hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai người tuổi Thân gặp ngày tam hợp nên vận trình hanh thông, suôn sẻ, không có gì phải lo lắng. Bản mệnh cứ yên tâm trải qua một ngày làm việc bình yên, thoải mái với những dự định lớn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ lắm đấy. Người tuổi Thân hãy tự tin vào năng lực của mình và phát huy một cách tối đa nhé.

Ngày mai, con giáp Thân cũng khởi sắc hơn hẳn trong các vấn đề tiền bạc. Nếu bạn hy vọng được tăng lương thì con giáp này nên có những bước chuẩn bị nhất định. Nghiên cứu mức thu nhập của những người có năng lực tương đương với bạn tại công ty cũng như mức lương ở những công ty khác có cùng ngành nghề, bằng cấp như bạn.

Ngũ hành tương sinh còn khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người vừa giúp cải thiện sức khỏe lại vừa có thể gia tăng sự kết nối. Niềm vui trong quá trình tập luyện cùng mọi người sẽ khiến con giáp này cảm thấy luôn vui vẻ, tràn năng lượng mỗi ngày.

Qua đêm nay, 12/10: Cổng trời mở ra, CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh chạm đỉnh, tài chính khấm khá, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy bến đõ - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh còn khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mặt tốt là với sự nâng đỡ của cát tinh, một phần nhờ vào sự cao trào trong cảm xúc mà khả năng cảm thụ nghệ thuật và sáng tạo trong con giáp này cũng được nâng cao. Điều này rất có lợi cho những người làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại mình đang đối mặt, hãy tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh đó, tử vi cho biết hôm nay không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào.

Qua đêm nay, 12/10: Cổng trời mở ra, CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh chạm đỉnh, tài chính khấm khá, tình duyên vượng sắc, người độc thân tìm thấy bến đõ - Ảnh 3
Trong ngày mới này, tuổi Hợi đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại mình đang đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay 12/10: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, cuối năm có tin vui tài lộc, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình lên hương nhờ thực thần nâng đỡ, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 40 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà