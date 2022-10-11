Đúng giờ Sửu hôm nay 11/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp mày hanh thông đủ đường, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài vô như thác, bản mệnh nhiều 'vệ tinh' xoay quanh

Trong ngày được Lục Hợp cục tương trợ, người tuổi Thìn có vận trình ngày thứ 3 này tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này bắt đầu làm việc với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục công việc. Bản mệnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khá cao với những việc được cấp trên giao phó.

Đường tình duyên của tuổi Thìn khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bản mệnh thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, con giáp này thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Nhờ đó tuổi này có thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới, không ngừng làm mới bản thân.

Trong ngày được Lục Hợp cục tương trợ, người tuổi Thìn có vận trình ngày thứ 3 này tương đối suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới dự báo, được Tam Hợp cục hậu thuẫn, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tị có tin vui thăng quan tiến chức. Con giáp này được quý nhân giúp sức thực hiện được những mong ước và tham vọng của bản thân. Bạn có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự định ấp ủ từ lâu.

Về phương diện tài lộc khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, mang lại nguồn thu khá lớn cho con giáp này. Tuy nhiên người tuổi này sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày được cát tinh Thực Thần che chở, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Con giáp này sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo giúp bản mệnh tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Bạn cũng nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè, người thân, việc làm ăn nhìn chung không gặp trở ngại nào.

Nhân ngày đang có cát khí vây quanh này, bản mệnh nên chủ động hơn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Khi cố gắng hết mình, bạn sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân cũng như những gì mình có thể đạt được đấy. Hãy cứ yên tâm rằng lúc nào cũng có quý nhân bên cạnh.

Ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Con giáp này còn độc thân may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Một số người có thể vướng mắc với sự xuất hiện trở lại của người cũ. Nếu bản mệnh có vương vấn tình cũ cũng nhất định phải thật tỉnh táo.

Ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm rất đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo